英超｜名宿睇好利物浦壓倒阿仙奴再稱霸　曼聯有望止跌回升

新一季英超轉眼間又即將展開，多位名宿紛紛發表季前預測。利物浦去季以10分優勢封王，今季繼續獲普遍睇好衛冕，若成功簽入紐卡素前鋒伊沙克（Alexander Isak）更被形容為「勢不可當」；阿仙奴則被視為最強挑戰者，誓打破連續三季屈居亞軍的局面；曼城、車路士同樣獲睇好穩居前四；而曼聯則被寄望止跌回升。



利物浦——衛冕大熱門

多位名宿包括朗尼（Wayne Rooney）、加利尼維利（Gary Neville）及哈利列納（Harry Redknapp）等，均認為利物浦有力再奪冠軍。朗尼直言：「若伊沙克加盟，他們將無人能當。」他又表示，雖然阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）離隊，但謝利美費林邦（Jeremie Frimpong）來投足以令球隊右路維持戰鬥力。加利佬指出利物浦上季已遙遙領先，今夏轉會窗增兵亦算順利，如能落實伊沙克交易將會成為「超級大熱」。哈利列納更預言，紅軍隨時會像之前的曼城一樣，開啟連年稱霸的時代。

不過，前利物浦後衛加歷查（Jamie Carragher）則提醒，即使伊沙克加盟，也未必代表紅軍會一騎絕塵，關鍵仍在於球隊平衡與臨場調整。

利物浦獲名宿睇好衛冕英超。（Getty Images/資料圖片）

阿仙奴——誓破亞軍魔咒

阿仙奴名宿伊恩胡禮（Ian Wright）作為球隊忠實支持者，認為球隊今夏已針對上季弱點引援，包括引入蘇比文迪（Martin Zubimendi）解決中場推進問題，以及獲得射手約基利斯（Viktor Gyokeres， 前譯基奧基利斯）提升攻力，有望挑戰自2004年以來首個聯賽冠軍。

前曼聯鐵血隊長堅尼（Roy Keane）亦認同兵工廠已解決關鍵弱點，但提醒利物浦即使狀態欠佳仍能屢屢取得入球，是爭標路上的最大勁敵。米卡李察士（Micah Richards）、舒利亞（Alan Shearer）及連尼加（Gary Lineker）則認為兵工廠雖然陣容質素已經大幅提升，但仍會與冠軍擦肩而過。

阿仙奴去季入球能力欠佳，新兵約基利斯的表現將舉足輕重。（Getty Images/資料圖片）

曼城、車路士——穩居前四

至於其他熱門，曼城去季落後榜首13分排第三，前曼城後衛尼史葛（Joleon Lescott）仍指藍月亮在哥迪奧拿（Pep Guardiola）領軍下必定是爭冠熱門。至於車路士，多位名宿均預計車路士可在馬利斯卡（Enzo Maresca）帶領下保持前四位置，即使未必能挑戰利物浦與阿仙奴，但整體實力被認為勝過大部分對手。

車路士獲睇好穩坐前四。（Getty Images/資料圖片）

曼聯——止跌回升

阿莫林（Ruben Amorim）去年11月走馬上任，今季完整主持季前訓練，加上球會積極增兵，包括搶贏紐卡素獲得錫斯高（Benjamin Sesko）加盟，朗尼睇好紅魔有望躋身前五，但仍需一兩名新援；加利佬就直言必須先解決門將問題，否則可能只會排在第八或第九。儘管不被視為爭冠份子，但多位名宿都相信紅魔有望結束近年頹勢。