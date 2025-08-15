網球｜希臘網球賽罕見場面 德國球手做這行為10秒被取消資格
撰文：威廉神
出版：更新：
在希臘克里特島舉行的一場ATP挑戰賽，本來並不引人注目，卻因一個罕見情況成為網球圈的熱話。
世界排名358位的德國球手洛辛克蘭斯（Mats Rosenkranz）在次圈迎戰意大利的費林（Pietro Orlando Fellin）時，首盤拉鋸了66分鐘後，以7：5先拔頭籌。誰知在盤間休息時，他離開球場進入更衣室，匆匆沖了1個據稱只有「10秒」的淋浴。返回球場後，他隨即被通知違反規則，當場取消資格。洛辛克蘭斯雖聲稱並不知情，但最終抗議無效，在領先一盤下將晉級資格拱手相讓。
根據ATP挑戰賽規則，盤與盤之間的休息時間僅有兩分鐘，球手可利用時間上廁所或更換衣服，但不可淋浴，主要是防止比賽中出現任何不當行為。事實上，這並非首宗同類事件——2022年，美國球手Nicolas Moreno de Alboran在塞維利亞挑戰賽期間淋浴，同樣被判出局。
事件傳開後，網民一邊質疑為何職業球手會不知道規例，一邊好奇「怎會有人打到一半就想沖涼」，笑言這短短10秒，代價實在高昂。
