網球｜希臘網球賽罕見場面　德國球手做這行為10秒被取消資格

在希臘克里特島舉行的一場ATP挑戰賽，本來並不引人注目，卻因一個罕見情況成為網球圈的熱話。



世界排名358位的德國球手洛辛克蘭斯（Mats Rosenkranz）在次圈迎戰意大利的費林（Pietro Orlando Fellin）時，首盤拉鋸了66分鐘後，以7：5先拔頭籌。誰知在盤間休息時，他離開球場進入更衣室，匆匆沖了1個據稱只有「10秒」的淋浴。返回球場後，他隨即被通知違反規則，當場取消資格。洛辛克蘭斯雖聲稱並不知情，但最終抗議無效，在領先一盤下將晉級資格拱手相讓。

德國球手洛辛克蘭斯（Mats Rosenkranz）。（Getty Images/資料圖片）

根據ATP挑戰賽規則，盤與盤之間的休息時間僅有兩分鐘，球手可利用時間上廁所或更換衣服，但不可淋浴，主要是防止比賽中出現任何不當行為。事實上，這並非首宗同類事件——2022年，美國球手Nicolas Moreno de Alboran在塞維利亞挑戰賽期間淋浴，同樣被判出局。

事件傳開後，網民一邊質疑為何職業球手會不知道規例，一邊好奇「怎會有人打到一半就想沖涼」，笑言這短短10秒，代價實在高昂。