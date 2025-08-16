英超｜基艾沙後備上陣救紅軍　「留下來的人」誓為利物浦爭取勝利

誰會想到，利物浦今夏簽入了域斯、艾基迪基等好手，但在新一季英超揭幕戰中，拯救他們的卻是「邊緣人」費達歷高基艾沙（Federico Chiesa），這名意大利鋒將於88分鐘的入球，協助紅軍主場以4：2有驚無險地擊敗般尼茅夫，在嚴峻的衛冕之旅，打響頭炮。



新兵艾基迪基表現非常「對辦」，活動範圍極大，作為球隊前線的支點亦恰如其份，更重要是於37分鐘先開紀錄，49分鐘又助攻加普射入，主場球迷當時應該以為今場會贏得很輕鬆，畢竟利物浦過去在英超征戰多年，從未在晏菲路領先兩球後遭反勝。

費達歷高基艾沙後備上陣，臨完場前攻入3：2一球，為球隊吹響勝利號角。（Getty Images）

然而，利物浦今仗卻沒有像上季那樣踢「養生足球」，明明領先2：0卻仍大軍壓前，可是中場兩次失誤，遭對方打反擊，而今仗涉遭種族歧視的安東尼施美安（Antoine Semenyo）沒有浪費良機，助般尼茅夫於76分鐘扳成平手。

利物浦主帥史諾先換入祖高美斯及居迪斯鍾斯穩住後防，然後於82分鐘讓基艾沙入替今夏「標王」域斯，此舉讓現場旁述的紅軍名宿加歷查大惑不解，他形容這個調動「Really Strange」（非常奇怪）。

基艾沙希望繼續留效利物浦。（Getty Images）

如果看一看紅軍的後備席，便會清楚史諾根本沒有選擇。今季利物浦雖大破慳囊，但同時賣走了迪亞斯、紐尼斯，加上祖達離世，前線人手捉襟見肘，今仗後備名單上，除了基艾沙，攻擊球員就只餘下哈維艾利洛及新秀恩古莫亞，而兩人都不擅長踢正前鋒。

幸好，基艾沙不負所託，在入替6分鐘後，即於一輪混戰中「窩利」妙射得手，為利物浦再度領先；及後沙拿在補時錦上添花，也讓自己保持的英超新球季首仗入球紀錄，增添至10球。

基艾沙表示在利物浦很開心，是為世界上最好的球隊之一效力。（Getty Images）

基艾沙賽後說：「入球後，我首先便想起迪奧高（祖達）、他的兄弟及家人；我相信是迪奧高在天上幫助我，把皮球推過了白界線，我真的是如此相信着。」這名27歲前鋒建功後不忘拍着自己胸前的會徽，賽後幾乎擁抱了紅軍上下的每一個人，而抱史諾抱得特別久。

大抵因為這個瞬間，得來不易。基艾沙賽後又說：「我來到這裏（英超）時遇到很多困難，因為節奏完全不同，但經過一年後，我終於在聯賽中取得第一個球了。主帥給了我機會，他總是鼓勵我。我得重申，他對我真的很好。」基艾沙去季從祖雲達斯來投，傷患、狀態問題，令他只上陣了14場，攻入2球，今夏重返意甲的消息不絕於耳。

史諾則提到：「只要他還在這裏，他仍是利物浦一員，我沒有理由相信有所改變。上季他因為適應體能狀況而經歷了艱難時期。不幸的是，他也錯過了我們的亞洲巡迴賽，所以他錯過了很多機會。不過，當比賽在2：2時，我們需要費達歷高（基艾沙），所以派他上場，他表現得很出色，這對他在球會的未來也是正面的。」

基艾沙亦似乎決心留隊，「我會和利物浦談談，但說實話，我在這裏很開心。我為世界上最好的球隊之一效力。我只需要等待並做好準備，就像今晚一樣，證明我有能力為這支球隊效勞」。