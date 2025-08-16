英超｜沙拿賽後垂淚悼亡友　祖達妻兒訪晏菲路　球迷全程以愛相待

英超2025/26球季開鑼，衛冕利物浦率先打頭陣，周五深夜迎戰般尼茅夫。今仗是利物浦在夏天失去前鋒祖達（Diogo Jota）後的第一場英超賽事，教練史諾（Arne Slot）表示，今仗祖達妻子、兒女和家人有到場，晏菲路球場的利迷亦有不同途徑去紓發對祖達的懷念。

紅軍前鋒沙拿（Mohamed Salah）賽後更望着最熱血的晏菲路Kop看台，呆呆聽着球迷唱出祖達之歌，邊拍手附和邊流下眼淚，場面感人。



今仗在開賽前，利物浦球迷如常唱着會歌《You'll Never Walk Alone》，其時其中兩邊看台球迷分別舉砌出了【DJ20】和【AS30】字樣，向離世的祖達及其弟施華（Andre Silva）致意。利物浦亦在今場安排了祖達遺孀Rute及其子女和家人到晏菲路，一齊來接受球迷致意，並展示祖達仍然是球隊一份子的心意。

有利迷更向祖達遺孀Rute，以及子女Dinis、Duarte、Mafalda拉出橫額表示：「晏菲路永遠是你們的家」。

紅軍最後驚險勝出賽事，以4：2打響新球季頭炮，賽後史諾表示：「當球隊在戰至2：2和對手僵持時，大家都會知我想換入誰人，可惜因為一件好悲傷的事我不能夠這樣做。」沙拿臨完場前為利物浦射入第4球，之後造出祖達的招牌慶祝動作懷念故友，完場後看望着看台上唱歌的利迷垂淚，不忍離去。

利物浦前鋒沙拿入球後做出祖達招牌慶祝動作。（Getty Images）

對此史諾表示：「我賽後也不願立即返回更衣室，因為球迷仍然一直唱歌悼念祖達。我以為利迷已經好得不能再更好，但他們今天又再超越自己一次。我相信沙拿賽後都感受到這份情感，並有所感觸。我們知道祖達家人在現場，包括他的妻子和孩子，對他們來說，聽到現場球迷如此深愛祖達定必很特別。」

利物浦前鋒沙拿賽後呆望看台流淚。（Getty Images）

利物浦球迷涉種族歧視般茅施美安

不過，賽事在上半場時一度因利物浦球迷向般尼茅夫球員安東尼施美安說出種族歧視字句，球證一度按程序將球賽暫停，雙方職球員亦為此作出調停。最終將一名在輪椅席觀戰的利物浦球迷帶離球場，賽事才繼續。