沙特超級盃︱C朗插花惹全場起哄　文尼被逐　艾納斯1：1伊蒂哈德

葡萄牙球星C朗拿度隨沙特阿拉伯球隊艾納斯訪港，參與沙特超級盃。艾納斯周二（19日）率先在準決賽亮相，有C朗拿度正選上陣，在香港大球場鬥有賓施馬坐鎮的伊蒂哈德。



【20：41】第40分鐘，京士利高文放直線於C朗右路入楔，C朗推順勁射，卻省中出迎封位的守門員。

【20：26】第25分鐘，文尼疑踩中伊蒂哈德守門員，主球證經VAR建議到場邊「睇機」後，向文尼出示紅牌。C朗拿度隨即上前向球證投訴，全場亦報以噓聲。

【20：20】第17分鐘，伊蒂哈德由貝雲積追成1：1，C朗隨即向隊友示意盡快把皮球運向中場開波，他之後於左路施展招牌插花，但騙過守衛後傳中，卻無隊友接應。

C朗拿度。（路透杜）

【20：15】第12分鐘，在球迷起哄下，C朗示意隊友把球傳給自己，然後在離門40碼起腳遠射，但射門省中守衛出底線，艾納斯獲得角球。

【20：12】第11分鐘，文尼一度在禁區跌低，但球證無判十二碼，引來全場投訴。但之後波索域左路勁力傳中，文尼第一時間撞射，守門員撲到皮球但仍照入網窩，艾納斯領先1：0。

文尼為艾納斯先開紀錄。（路透社）

【20：05】第4分鐘，文尼高快速壓落底線傳中，C朗拿度接應但「撻Q」。一分鐘後，艾納斯守門員犯錯，長傳被賓施馬截到，但這位射手轉身抽射僅僅出界。

【20：02】比賽第2分鐘，京士利高文右路傳中，C朗雖然未趕及接應，但他全力衝刺，在底線前將皮球停下來，之後他嘗試用假動作盤扭，但沒有成功，仍獲球迷集體大叫「Ronaldo」致意。

現場氣氛甚佳。（梁鵬威攝）

【20：00】C朗拿度帶領隊員步入香港大球場，現場球迷亦報以歡呼聲，當然主要是向C朗拿度致意，不少球迷嘗試向C朗揮手。比賽正式開始，現場所見大球場低層看台接近坐滿，但高層仍有不少空位。

C朗拿度。(梁鵬威攝)

【19：20】伊蒂哈德公布今場正選名單，賓施馬、法賓奴、簡迪、貝雲積、艾奧亞、莫沙迪亞比都擔正。

【19：12】C朗拿度率領艾納斯出場熱身，獲現場球迷熱烈歡迎，擁躉們幾乎同一時間站立並拿起手機拍攝，C朗出場後立即向球迷鼓掌，感激對方的支持；他只是隨意把皮球踢入網窩，已惹來全場起哄。

【19：00】艾納斯率先於社交網站公布今場比賽正選名單，包括隊長C朗拿度、沙迪奧文尼、新援京士利高文、祖奧菲歷斯與波索域等球星。