沙特超級盃︱艾納斯對伊蒂哈德　港台電視免費直播C朗大戰賓施馬

沙特超級盃首度在香港上演，今晚首場準決賽已是最強戲碼，由C朗拿度領軍的艾納斯（Al-Nassr），大戰賓施馬為首的伊蒂哈德（Al-Ittihad），兩大皇馬傳奇各為其主，領軍在香港大球場爭入決賽，香港電台TV32免費直播賽事。



沙特超級盃︱C朗拿度領軍的艾納斯（Al-Nassr）在香港大戰賓施馬為首的伊蒂哈德（Al-Ittihad）。（資料圖片/Getty Images）

香港電台TV32

1945直播 艾納斯 對 伊蒂哈德



沙特超級盃｜更新賽程

8月19日 20:00

艾納斯（Al‑Nassr） VS 伊蒂哈德（Al‑Ittihad）

8月20日 20:00

艾卡迪沙（Al‑Qadsiah） VS 吉達艾阿里（Al Ahli）

8月23日 20:00

決賽

*全部比賽均於香港大球場上演

C朗在港投入操練。（夏家朗攝）

C朗香港大球場決戰賓施馬

8月19日（星期二）晚上8時上演的今屆沙特超級盃首場準決賽，由艾納斯對伊蒂哈德，兩軍陣容都有不少球迷熟悉的名字，很大機會是今屆冠軍「前哨戰」。

8月20日（星期三）晚上8時舉行的另一場準決賽，原由艾卡迪沙迎戰希拉爾，由於希拉爾退賽，由另一球隊吉達艾阿里補上。兩場勝方將於8月23日（星期六）晚上8時爭奪本屆沙特超級盃皇座。

賓施馬在港操練情況。（Getty Images）

艾納斯、伊蒂哈德星光熠熠

艾納斯陣中不止擁有C朗拿度，還有前利物浦射手沙迪奧文尼，以及今夏新加盟的葡萄牙球星祖奧菲歷斯（Joao Felix），剛從拜仁慕尼黑轉投的京士利高文（Kingsley Coman）亦已趕到香港。

至於伊蒂哈德由隊長賓施馬領軍，同樣星光熠熠，陣中有前利物浦中場法賓奴，前車路士中場簡迪，曾效力熱刺的貝雲積（Steven Bergwijn）及前維拉翼鋒、法國國腳穆沙迪亞比（Moussa Diaby）。

沙特超級盃參賽球隊及陣中球星

伊蒂哈德（Al-Ittihad）／賓施馬、法賓奴、簡迪

艾納斯（Al-Nassr）／C朗拿度、沙迪奧文尼、祖奧菲歷斯、京士利高文、拿樸迪

吉達艾阿里（Al Ahli）／艾雲東尼、基斯爾、馬列斯、艾度亞文迪

艾卡迪沙（Al-Qadsiah）／拿祖費蘭迪斯、利迪基（Mateo Retegui）



吉達艾阿里星味更勝希拉爾

吉達艾阿里今季在沙特職業聯賽位列第五，是當地另一老牌球隊，曾經在2015／16球季成為當地聯賽、沙特國王盃及沙特超級盃「本土三冠王」 ，亦是應屆亞冠精英盃盟主。

吉達艾阿里的星味不遜已退賽希拉爾，甚至更勝一籌，他們擁有英格蘭國腳中鋒艾雲東尼（Ivan Toney），先後效力AC米蘭和巴塞隆拿的中場基斯爾（Franck Kessié），前曼城翼鋒馬列斯（Riyad Mahrez），及前車路士門將艾度亞文迪（Édouard Mendy）。惟隊長法明奴已離隊，加盟卡塔爾球隊艾薩德。

吉達艾阿里翼鋒馬列斯。（Getty Images）

奧巴美揚已離開艾卡迪沙

球迷值得留意的一點是，另一參賽球隊艾卡迪沙，掛頭牌的球星奧巴美揚近日已離隊，相比起另外3支參賽球隊，艾卡迪沙的陣容本身星味已較弱，最為人熟悉的現在只剩下昔日皇馬功勳老將拿祖費蘭迪斯（Nacho Fernández），近日他們獲得26歲的意大利國腳前鋒利迪基（Mateo Retegui）加盟。