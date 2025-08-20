法甲｜馬賽爆更衣室內訌　拉比奧特與莊拿芬路維齊遭掛牌出售

法甲球會馬賽宣布，將法國國腳拉比奧特（Adrien Rabiot）與英格蘭翼鋒莊拿芬路維（Jonathan Rowe）雙雙掛牌出售，原因是「不可接受的更衣室行為」。



馬賽在上周法甲首輪以0：1不敵雷恩，雷恩在上半場31分鐘便少踢1人，但馬賽仍無法佔得上風，更最終全失3分。當日比賽中莊拿芬路維在63分鐘被換出，據稱他在賽後被拉比奧特批評態度消極，兩人其後在更衣室當眾互罵，初則口角繼而動武，演變成肢體衝突，場面失控。

莊拿芬路維有可能重返英格蘭。（資料圖片/Getty Images）

消息指，主帥迪沙比（Roberto De Zerbi）對此極為憤怒，更表明二人「不會再為馬賽上陣」。

兩人先被禁止操練，球會昨日（19日）再發表聲明，明確指出：「這一決定是因應比賽後更衣室內不可接受的行為，並已與技術團隊達成共識，符合球會內部行為準則。」聲明亦透露，相關決定已於周一正式通知兩位球員。

舊東家祖雲達斯有意再向拉比奧特招手。（資料圖片/Getty Images）

30歲的拉比奧特去年離開祖雲達斯後，在9月以自由身加盟馬賽，至今上陣32場攻入10球。22歲的莊拿芬路維則在去年8月以1700萬鎊由諾域治轉投馬賽，合共上陣31場，攻入3球。據悉，拉比奧特已獲祖雲達斯、國際米蘭等關注，而莊拿芬路維則可能重返英格蘭，新特蘭和列斯聯都有意招手。