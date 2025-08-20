英超｜伊沙克打破沉默親自發文：已失去信任　紐卡素火速回應

轉會風波糾纏了整個夏天的紐卡素前鋒伊沙克（Alexander Isak），昨日在社交媒體打破沉默，親自發文講述個人感受，直言「承諾被打破，信任已經失去」，並強調現時的關係「無法繼續」，認為變化對各方都有益。這番言論隨即引起各界熱議，紐卡素方面亦在數小時後火速發聲明回應，表明對球員的說法感到失望。



伊沙克在Instagram的公開帖文中寫道，自己長期保持沉默，導致外界有各種版本的說法流傳，與實際情況不符。他直指：「事實是，球會早就知道我的立場，過去也曾作出承諾。當承諾被打破、信任消失，這段關係便無法繼續。這就是我當下的處境，因此我相信改變是對所有人最好的選擇。」伊沙克同日缺席球員工會的頒獎禮，他雖入選英超年度最佳陣容，但並未現身領獎，稱「感覺不適合出現」。

伊沙克在社交媒體上發文，稱已經失去信任。（伊沙克IG）

對此，紐卡素官方在深夜發出聲明，開首便寫道：「我們對於伊沙克在社交媒體上的發表感到失望，我們要清楚指出，他仍然在合約期內，而球會從未有任何高層承諾他能在今夏離隊。」聲明同時重申，球會理解球員有自身的想法，但必須把紐卡素、整支球隊及支持者的利益放在首位。球會又強調，出售伊沙克的條件並未出現，短期內亦不預期情況會有改變。

利物浦據報曾在8月初報價，提出以1.1億鎊加浮動獎金求購伊沙克，但已遭紐卡素拒絕。紐卡素方面堅持，若未能找到合適替補人選，以及對方未能滿足高達1.5億鎊的估值，轉會就不可能發生。紐卡素至今在引援方面多番受挫，曾嘗試收購艾基迪基（Hugo Ekitike）、錫斯高（Benjamin Sesko）及尤尼韋沙（Yoane Wissa）皆告失敗。

伊沙克與紐卡素的關係破裂。（資料圖片/Getty Images）

目前，伊沙克被安排與大隊分開訓練。雖然爭拗持續，但紐卡素仍在聲明中強調：「這是一間有傳統的球會，講求團結和家庭感。我們依然視伊沙克為球隊一分子，當他準備好時，將會隨時歡迎他回歸與隊友並肩作戰。」