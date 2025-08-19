兩大傳奇舒利亞連尼加點評英超4個新9號　利物浦新兵獲一致讚賞

新一季英超Big 6球隊中有4隊均買入貴價中鋒，首輪賽事後，英格蘭昔日兩代傳奇射手連尼加和舒尼亞，提供初步點評，認為暫時以利物浦的艾基迪基（Hugo Ekitike）最為對辦。



英格蘭昔日兩代傳奇射手連尼加和舒尼亞點評英超4個新9號。（Getty Images）

連尼加夥舒利亞評英超4大新中鋒

英國廣播公司（BBC）的足球王牌直播節目《Match of the Day》，今季不再由連尼加主持，他改在Podcast節目《The Rest Is Football》夥拍舒利亞（Alan Shearer），檢視英超各隊首周表現，當中提到利物浦、車路士、阿仙奴和曼聯引入的4位新中鋒。

二人都是一代英格蘭鋒將，由他們評價前鋒有相當參考價值，連尼加逐個秤，「我們看到祖奧柏度，他自從世界冠軍球會盃決賽的光輝過後，便沒有什麼事情發生；我們看到約基利斯為阿仙奴出戰，他幾乎沒有觸球機會；（曼聯）錫斯高較遲才落場，有點難以評價。不過我認為有個前鋒，9號，我覺得他的地標戰真是很突出，那就是艾基迪基。」

英超4個新9號祖奧柏度、約基利斯、錫斯高和艾基迪基。（原圖：Getty Images／路透社）

艾基迪基獲讚揚踢法聰明

舒利亞同意，「是啊，他上個周末在社區盾帶領球隊，今個星期繼續有好表現。賽後聽他說話亦很有意思，他說英超身體對抗更強，要用不同踢法調節」，他讚揚艾基迪基踢法聰明，談起先開紀錄的一球，「不錯的跑動，然後在中間找到空位入楔，即使對手攔截皮球彈回給他帶點運氣，但看看他完成入球的方式。」

舒利亞續稱：「當然還有他跟加普的配合，加上那個入球，我認為那主要是靠他的控球、轉身、傳送而來，他真是有個非常、非常好的開始。」

英超4大新中鋒比較

利物浦：艾基迪基（Hugo Ekitike）／23歲／身高1.9米／轉會費：6900萬英鎊

阿仙奴：約基利斯（Viktor Gyökeres）／27歲／身高1.89米／轉會費：5500萬英鎊

曼聯：錫斯高（Benjamin Šeško）／22歲／身高1.95米／轉會費：6600萬英鎊

車路士：祖奧柏度（João Pedro）／23歲／身高1.82米／轉會費：5500萬英鎊



曼城陣中已有英超最佳中鋒夏蘭特，今夏各隊在轉會市場鬥過你死我活，利物浦爭贏艾基迪基，阿仙奴搶到約基利斯，曼聯撼贏紐卡素得到錫斯高，車路士早早已羅致祖奧柏度。4大球會各得新中鋒，他們全部身價不菲，雷同特色都是身材高大而年輕，除了27歲的約基利斯，餘下3都都是在22至23歲之間。

4人當中，只有祖奧柏度一人有英超經驗——來自法國的艾基迪基，上季為德甲球隊法蘭克福所有賽事共上陣48場攻入22球；瑞典國腳約基利斯昔日在白禮頓4年未獲英超上陣機會，之後轉戰英冠，再到葡超在士砵亭大放光芒，上季上陣52場攻入54球，他未如傳聞到曼聯跟舊上司阿莫林重逢，而是到阿仙奴跟隨阿迪達；斯洛文尼亞前鋒錫斯高是4人中最高一位，上季為RB萊比錫上陣45次攻入21球；祖奧柏度上季為白禮頓30次上陣，10個入球全部來自英超。今季4人的表現對英超爭標形勢舉足輕重，亦是一試各隊轉會部門眼光有多精準的好機會。

⬇連尼加舒利亞主持《The Rest Is Football》英超首周點評：