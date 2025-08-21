WTT歐洲大滿貫｜中國男單集團優勢不再　6人參賽僅林詩棟晉16強

在瑞典舉行的WTT歐洲大滿貫賽事，中國乒乓男單再遇挫折，在6名參賽球手之中，只得世界排名第一的林詩棟晉級16強，令國內媒體感嘆「集團優勢不再」。



今站比賽，國乒派出林詩棟、梁靖崑、向鵬、林高遠、陳垣宇和溫瑞博，合共6名球手出戰；至於在上站橫濱奪得亞軍的王楚欽就未有報名。

王楚欽未有參加今站賽事。（資料圖片/Getty Images）

林詩棟作為賽事頭號種子，在首兩場比賽均以直落3盤勝出，順利打入16強。不過，其他國乒男單的表現就未如人意，其中老將林高遠和新秀向鵬首圈出局，梁靖崑在次圈不敵經資格賽出線的比利時球手，更是爆出大冷門。

在今晨（21日）的次圈賽事，18歲的溫瑞博挑戰應屆世界盃冠軍、巴西球手卡達雲奴（Hugo Calderano），以13：11先拔頭籌，不過之後連輸3局5：11、11：13及10：12，以局數1：3出局；20歲的陳垣宇以局數1：3不敵韓國的吳晙誠，同樣次圈止步。

巴西球手卡達雲奴。（資料圖片/Getty Images）

中國乒乓男單歷來人材輩出，不過馬龍及樊振東淡出國際賽場後，似乎已失去過往的壓倒性優勢。《北京日報》列出今季戰績，直指中國男乒「在國際賽場集團優勢不再」，其中世錦賽未能包攬決賽，世界盃更是「丟了冠軍」；在WTT系列賽中，王楚欽在最近的橫濱冠軍賽決賽不敵張本智和錯失冠軍，而在上個月的美國大滿貫，王楚欽獲得冠軍，但其餘6人全數不敵外國選手。