王楚欽缺席WTT歐洲大滿貫惹猜測　曾自評強在心理質素但不夠穩定

正在瑞典上演的乒乓球WTT歐洲大滿貫賽事，中國隊名單中沒有男子隊核心成員王楚欽，今次派出的6位球員分別為：林詩棟、梁靖崑、向鵬、林高遠、陳垣宇和溫瑞博。

王楚欽上周才戰畢WTT橫濱冠軍賽，他在男單決賽不敵日本的張本智和獲得亞軍，他的缺席引來不少猜測。



王楚欽上周在WTT橫濱冠軍賽決賽不敵張本智和。（Getty Images）

王楚欽缺席歐洲大滿貫惹猜測 實為正常輪休

25歲的王楚欽即使目前世界排名跌至第二位，但在樊振東淡出國家隊之下，全世界眼中他才是國乒男子隊的領軍人物，而不是世界排名第一、現年20歲的林詩棟。因此他缺席歐洲大滿貫，受到不少關注。

從上周大戰張本智和一仗可見，王楚欽並無傷病，因此一度傳出他的缺席是由於「至親病重」、「家中出現變故」，然而事實只是王楚欽經過連續多個賽事之後，終於獲得休息，是國兵早已安排的輪休而已。

王楚欽仍是國乒核心。（Getty Images）

9月當北大碩士研究生

近日他傳來一個好消息，北京大學公布2025年度研究新生校規校紀網上考試通告，當中包括王楚欽的名字，他早前已獲取錄，這則通告相當於王楚欽料會在2025年9月正式展開研究生生涯，他修讀的課程為全日制體育專業碩士。

王楚欽的乒乓路上屢遇挫折，他曾自評對自己要求苛刻，「我有了目標，非常想拿下的比賽，就會對自己挺狠的」，並談到在賽場上才能證明自己，「如果你不上，跟輸了沒什麼區別。你只有上了，才有機會去證明自己。」

曾自評：「心理素質比較好，基本功、穩定性都不是很好」

他分析個人的特質時道出，「我的優勢是心理素質比較好，在比賽中容易超水平發揮。弱點可能是自己的基本功、穩定性都不是很好。」

從2015年12月升入國乒一隊，2018年亞運在成人賽初嚐大型運動會冠軍滋味，2021年東京奧運以後備成員身份入隊，到巴黎奧運男單32強大熱倒灶，王楚欽的乒乓之路歷盡起跌，他期望自己仍能更上層樓，「我是一個不甘於現狀的人，從小到大沒有想過自己能打到這個位置，自己希望還能更往上走。」

↓ 影片：張本智和vs王楚欽賽事精華