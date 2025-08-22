沙特超級盃︱艾納斯自信C朗迷逼爆大球場　艾雲東尼無懼：更有火

沙特超級盃決賽周六（23日）於香港大球場上演，由C朗拿度率領艾納斯（Al-Nassr FC）對應屆亞冠精英盃盟主吉達艾阿里（Al-Ahli）。

賽事周五（22日）舉辦賽前記者會，艾納斯主教練自信明日C朗球迷可以逼滿大球場；而吉達艾阿里卻不擔心面對近4萬名敵對支持者。



C朗拿度繼續成為今場決賽的焦點之一，首場準決賽他帶領艾納斯在少踢一人下，以2：1淘汰伊蒂哈德，大球場錄得超過3萬名觀眾入場，絕大部份都是C朗擁躉。

就連艾納斯主帥佐治捷西斯（Jorge Jesus）都很有信心，明日一戰有望逼爆大球場，「我們預計明天入場人數會很高，球場會擠滿支持C朗與艾納斯球員的人，相信大部份人都會想我們贏，這為球隊提供了能量。」

周二晚的準決賽錄得超過3萬人入場，大部份都是C朗球迷。（資料圖片）

艾納斯主帥佐治捷西斯（左）及後衛恩尼高馬天尼斯。（廖雁雄攝）

艾納斯揚言要奪冠，前巴塞隆拿後衛恩尼高馬天尼斯（Inigo Martinez）指，球隊去仗十人應戰仍擊敗對手，隊內十分團結，氣氛良好，大家已準備就緒，為球迷而戰，「感謝球迷溫暖地歡迎我們，我們承諾會認真比賽，拿下超級盃，甚至今季其他錦標。」

吉達艾阿里或會面對數萬名敵對球迷，射手艾雲東尼卻面不改容，「我們在最差的場地、也在別隊之後練習，可能是最乞人憎的一隊，大家都不想我們贏。可是這令我更渴望贏波，心中會有一團火去比賽。」

艾雲東尼。（廖雁雄攝）

主教練查斯素（Matthias Jaissle）更表示傳媒不必為此擔心，「我們會迎接每一個挑戰，我們可以處理這個問題。球隊會專注地做到最好，拿下賽季首個冠軍。」

在周一（19日）4隊均出席的賽前發布會期間，有傳媒因不獲發問機會而激動投訴，甚至在球員發言期間高聲批評。雖然今日的決賽記招傳媒人數更少，場內仍有空位；但大會仍推出新措施，規定傳媒問題必須跟決賽有關，並限制只能提出一條問題。

沙特記者疑似觸怒吉達艾阿里主教練查斯素。（廖雁雄攝）

在吉達艾阿里的記者會上，也有沙特記者引用自己得到的資料提問，疑似觸怒主教練查斯素。查斯素這樣回應：「我不知你的資料從哪裡來，如果你想寫出來就寫，不要用球員或教練的發言去創造流言，這會殺死沙特聯賽及足球。」查斯素更再三向翻譯員查問，確保該記者明白自己的意思。