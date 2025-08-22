WTT歐洲大滿貫｜日本「削球第一人」挫王藝迪　林詩棟晉級8強

WTT歐洲大滿貫在瑞典如火如荼上演，在女單16強賽事，日本球手橋本帆乃香（Hashimoto Honoka）以局數3：1擊敗中國的王藝迪，連續兩圈擊敗中國球手，備受關注。



橋本帆乃香在次圈賽事以直落3：0淘汰錢天一，昨日（21日）面對5號種子王藝迪，延續強勢表現，先連贏兩局11：7及11：6，王藝迪雖然以11：7追回一局，但橋本帆乃香在第4局「刁時」後以12：10拿下，局數3：1擊敗王藝迪，晉級8強後會挑戰2號種子王曼昱。

橋本帆乃香以削球打法為主，但亦會突然主動出擊，令不少對手大吃苦頭。（資料圖片/Getty Images）

今年27歲的橋本帆乃香，在2017年時世界排名一度登上13位，知名度雖然不及張本美和、平野美宇等參戰巴黎奧運的日本隊友，不過去年開始排名回升，最新已登上11位，比早田希娜更高。

橋本帆乃香以近年較罕見的多變削球打法以及出色的「外戰」成績，近日開始受到關注。她曾在2017年與「乒乓婆婆」倪夏蓮創下1小時33分42秒的現代乒乓球最長比賽紀錄；去年接受訪問時，她直言打法是受到韓國削球名將朱世赫啟發。翻查戰績，她在2024年重返WTT賽場後，曾多次擊敗中國球手，當中不乏朱雨玲等名將，直到本月初的橫濱冠軍賽以1：3不敵孫穎莎。

王曼昱將會在8強為國乒「把關」。（資料圖片/Getty Images）

至於男單方面，林詩棟作為唯一未被淘汰的中國球手，以3：1擊敗德國的Ricardo WALTHER晉級8強，將鬥另一德國球手邱黨。