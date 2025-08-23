英超｜車路士作客5 ：1大勝韋斯咸

英超周五（8月22日）賽事，車路士作客以5：1大勝韋斯咸，取得本季英超首場勝利。



開賽後僅6分鐘，韋斯咸的盧卡斯柏基達（Lucas Paquetá）在中圈稍前位置得球後推前後再起腳破網，為韋斯咸攻入賽事的唯一一球；9分鐘後的角球攻勢，車路士的祖奧柏度（João Pedro）接應古古列拿（Marc Cucurella）的頭球二傳近門頂入。

23分鐘，柏度尼圖（Pedro Neto）接應右路傳中近門撞入，車路士領先2：1。34分鐘，安素費南迪斯（Enzo Fernández）接應傳球，門前輕鬆射成3：1。

2025年8月22日，車路士作客迎戰韋斯咸，車路士的安素費南迪斯（Enzo Fernández）於賽事34分鐘，為球隊射入賽事中的第三個入球。（Reuters）

易邊後第54分鐘，車路士的摩西斯卡些度（Moisés Caicedo）把握對方門將失誤接球甩手，得以撞入成4：1。

查禾查洛巴（Trevoh Chalobah）於58分鐘憑角球攻勢近門射入，為車路士奠定成5：1的勝局。