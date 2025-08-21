英超｜紐卡素加碼報價韋沙再被拒　曼聯凱倫外借AC米蘭料告吹

紐卡素繼續成為今夏轉會市場焦點，皇牌前鋒伊沙克（Alexander Isak）的轉會鬧劇未有解決跡象，球會繼續嘗試簽入其他前鋒，惟最新加碼向賓福特再次求購尤尼韋沙（Yoane Wissa），卻再度被拒。



現年28歲的韋沙上季在英超大爆發，為賓福特攻入19球。消息指，他早已萌生去意，並將加盟紐卡素視為首選，更在7月提前離開球隊在葡萄牙的集訓營，向高層施壓，揚言若不放人便拒絕比賽或訓練。雖然其後態度稍有軟化，重返一隊參與操練，但立場依舊鮮明——只想轉投聖占士公園球場，他更曾與班主面談，強調渴望「北上」發展。

賓福特去季兩大前線核心有機會先後離隊。（資料圖片/Getty Images）

韋沙原本以為，隨着賓福特完成收購般尼茅夫翼鋒丹高奧達拉（Dango Ouattara），代表可以放行。不過，賓福特今夏已失去轉投曼聯的另一進攻重心麥比奧莫（Bryan Mbeumo），管理層依然不願同時放走兩大主力。即使紐卡素急於為進攻線增加選擇，最重要的是雙方在轉會費上的分歧，令交易陷入僵局。紐卡素的第1次報價為3000萬鎊（約3.15億港元），如今提升至3500萬鎊及500萬鎊的附加條款，仍然被拒；賓福特方面則希望最少能獲得5000萬鎊（約5.25億港元）。

凱倫（左）屬意留在曼聯爭取上陣機會，但主帥阿莫林已做出決定。（資料圖片/Getty Images）

另一方面，曼聯前鋒凱倫（Rasmus Højlund）原先預料會外借AC米蘭，但因交易不設買斷條款而未能成事。AC米蘭方面轉而鎖定利華古遜前鋒邦尼菲斯（Victor Boniface），以類似的租借加買斷選項形式簽入；另一意甲球會拿玻里亦有機會考慮凱倫，作為前鋒盧卡古受傷的替補人選。由於曼聯今夏斥資7370萬鎊（約7.74億港元）簽下錫斯高（Benjamin Sesko），主帥阿莫林已認定球隊在新球季不會再有凱倫的位置。