英超｜水晶宮皇牌情歸阿仙奴　形勢一夜間反轉　熱刺遭沉重打擊

水晶宮中場核心伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）的轉會動向，在一夜之間形勢急劇變化。原本幾乎確定將轉投熱刺，但阿仙奴在前鋒夏維斯（Kai Havertz）受傷後，突然加速行動，以迅雷不及掩耳之勢推動這筆6000萬鎊（約6.3億港元）、另加最多800萬鎊附加條款的交易，震撼整個北倫敦。



英國《BBC》報道，熱刺與水晶宮經過十日談判後已接近達成協議，準備好在周三（20日）迎接這位27歲英格蘭國腳加盟，熱刺高層相信交易已十拿九穩，部分方案甚至涉及以李察利臣（Richarlison）加現金的方式完成。怎料，阿仙奴得悉夏維斯膝傷可能長時間缺陣後，立即放棄原先考慮在租借市場物色的低成本方案，轉而全力出擊，直接送上6000萬鎊加800萬鎊附加條款的報價，將伊斯硬生生從死敵手中搶走。

夏維斯（左）的受傷令阿仙奴決心完成交易。（資料圖片/Getty Images）

對於伊斯本人而言，阿仙奴的邀請更具吸引力，因為他少年時期曾效力兵工廠青訓，雖在13歲被放棄，當時因此「哭了一整個星期」，卻一直對球會懷有感情。消息人士透露，一旦阿仙奴正式提出邀請，他「只有一個選擇」。

伊斯上季在各項賽事攻入14球，並在足總盃決賽一箭定江山，助水晶宮奪得隊史首座大賽冠軍。他的加盟只待官方宣布，一旦落實勢為阿仙奴前場增添創造力與爆發力，亦讓死敵熱刺受到沉重打擊。

伊比爾治伊斯去季在水晶宮光芒四射。（資料圖片/Getty Images）

水晶宮將在明天（22日）出戰歐協聯附加賽，主帥加士拿（Oliver Glasner）在賽前記者會強調暫時仍會倚重伊斯：「很多人或許感到意外，他在對車路士時依然正選，明天的歐協聯附加賽也會繼續上陣。只要他還在水晶宮，他就是球隊的一份子，必須全情投入。」他更補充，伊斯和隊友馬克古希（Marc Guehi）即使身陷轉會傳聞，也從未表現出半點敷衍：「他們訓練態度專業，對更衣室氣氛有正面影響。如果有一天離開，他們也會以百分百為球會付出的姿態離去。」