歐協聯｜伊斯轉會在即「射波」避戰　水晶宮主帥加士拿無奈接受

水晶宮在歐協聯附加賽首回合以1：0小勝挪威的費德列斯達，獲得隊史首場歐洲賽勝利，不過皇牌球員伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）離隊在即，他報稱不適無法為球隊上陣，水晶宮主帥加士拿（Oliver Glasner）解畫時亦語帶無奈。



伊比爾治伊斯成為昨日轉會市場主角，原先以為熱刺會獲得這個27歲英格蘭國腳加盟，阿仙奴卻在夏維斯受傷後閃電出手「截糊」。加士拿在昨日仍然宣稱會派遣伊斯上陣，又強調他一直態度專業，結果卻事與願違，他在賽前證實：「老實講，我本來預期他會在今日正選上陣，但他在今早致電給我，表示感到不適及無法上陣。我只能夠接受，其他事情你們要去問主席。」

消息指，伊比爾治伊斯會在日內進行體檢，完成後便會官宣加盟阿仙奴。（資料圖片/Getty Images）

不少水晶宮球迷都準備了橫額，感謝伊斯效力5年來對球隊的貢獻，他在上季英超上陣34場貢獻8個入球，更在足總盃決賽攻入致勝1球，帶領球隊獲得隊史首項主要錦標。

水晶宮憑前鋒桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）頂入全場唯一入球，在首回合先拔頭籌。比賽結束後，加士拿再度確認伊斯離隊的消息：「伊斯不會再為我們上陣，所以不再適合談論他。已經完結了，祝他在新球會一切順利。」