WTT歐洲大滿貫｜林詩棟驚險大逆轉　孫穎莎王曼昱挫日本女雙封后

WTT歐洲大滿貫進入最後階段，中國男乒林詩棟在男單4強一度落後局數1：3，在出局邊緣下連追3局，以4：3驚險淘汰法國球手加斯（Simon GAUZY），闖入決賽。孫穎莎／王曼昱在女雙決賽則以3：2險勝日本的張本美和/大藤沙月，奪得冠軍。



中國男乒在今站比賽整體表現欠佳，男單7人參賽在首兩圈過後已經有6人出局，僅餘1號種子林詩棟獨挑大樑。他今站比賽3線作戰，在混雙夥拍蒯曼獲得冠軍、男雙決賽不敵香港的黃鎮廷／陳顥樺屈居亞軍，來到男單4強一戰，已是24小時內的第3場比賽，更迎來重大的考驗。

林詩棟。（資料圖片/Getty Images）

林詩棟在4強面對加斯，首局以11：7先拔頭籌，不過之後連續3局在開局較差的情況下未能守住，以7：11、9：11和5：11連失3局，林詩棟亦多次打至頭擰擰。來到第5局，林詩棟仍然是先落後的一方，不過在一次關鍵暫停後，林詩棟漸漸重新掌握節奏，終以11：8、11：9及11：7後來居上，驚險殺入決賽。在賽後接受訪問時，林詩棟表示自己沒有放棄，全靠現場球迷支持的力量，他說：「非常感謝現場給我加油的朋友們，給了我很大的信心。」

另一場男單4強，巴黎奧運亞牌得主、瑞典名將莫利加特（Truls MOREGARD）以4：0強勢晉級。決賽硬撼這個「六角形戰士」，對林詩棟來說又會是一場大考驗。

孫穎莎／王曼昱（資料圖片/Getty Images）

至於女子方面，孫穎莎／王曼昱與日本組合亦打得有來有往，雙方戰成局數2：2平手，到決勝局中國組合以11：2的較大優勢取得冠軍。孫穎莎／王曼昱之後將由拍檔變對手，在女單決賽上演打吡戰。