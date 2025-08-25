WTT歐洲大滿貫｜瑞典「六角形戰士」挫林詩棟奪冠　孫穎莎封后

在瑞典舉行的WTT歐洲大滿貫昨日（24日）展開最後爭奪，主場的「六角形戰士」莫利加特（Truls MOREGARD）經過66分鐘的精彩對決，以局數4：3險勝中國代表林詩棟，勇奪男單冠軍；孫穎莎則在中國打吡中技壓隊友王曼昱，女單封后。



23歲的的莫利加特是去年巴黎奧運銀牌得主，他今次在主場出擊，現場聲勢十分浩大，他亦展現出無比的決心，決賽面對1號種子林詩棟，甫開賽即以凶狠打法主動出擊，多次果斷起板，先以11：8取得第一局。林詩棟以11：8扳平局分，不過之後未能阻止莫利加特攻勢，以10：12及8：11連失兩局，陷入絕境。

莫利加特以4：3險勝林詩棟。（WTT IG）

莫利加特之後體力似有下降，失誤隨之增加，第5局以4：11大比數落敗，然後再輸11：13，雙方打成3：3平手。去到決勝局，雙方互不相讓，全場差距不多於2分，去到決勝分，莫利加特把握林詩棟略為後退的機會起板，林詩棟只能退守遠檯，雖然接連的救球引得全場尖叫連連，但經過24板的拉鋸後，終於正手回球拉出界，莫利加特以11：9贏得最後勝利，興奮得倒在地上及趴在球檯上慶祝。至於20歲的林詩棟，自16強起已經成為中國男單僅餘的代表，3線作戰下最終獲得1冠2亞。

莫利加特以4：3險勝林詩棟。（WTT IG）

↓↓ 賽事精華：莫利加特vs林詩棟

「突然覺得呼吸容易多了！」如釋重負的莫利加特發表勝利感言，他表示：「我看到爸爸、媽媽、哥哥、女友、所有朋友…見到所有我愛的人坐得這麼近，令到我直到最後都能夠保持冷靜。我很高興可以在主場獲得勝利，他們幫助我很大。」

至於較早前舉行的女單決賽，在前一日合作獲得女雙冠軍的孫穎莎/王曼昱今次隔檯而立，結果孫穎莎技高一籌以4：2取得勝利。

WTT歐洲大滿貫賽果



男單冠軍：莫利加特

女單冠軍：孫穎莎

男雙冠軍：黃鎮廷/陳顥樺

女雙冠軍：孫穎莎/王曼昱

混雙冠軍：林詩棟/蒯曼

