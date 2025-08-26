英超｜利物浦作客3：2勝10人紐卡素 16歲恩古莫亞補時絕殺
撰文：蕭通
英超周一（8月26日）賽事，紐卡素主場以2：3敗於利物浦。賽後紐卡素以2戰積1分排第15，利物浦則以2戰6分排第3位。
上半場35分鐘， 賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）在加普（Cody Gakpo）助攻下破網，為利物浦先開紀錄，助半場領先１：０。至補時階段，安東尼哥頓（Anthony Gordon）領紅被逐離場，紐卡素少踢一人。
換邊後，艾傑迪基（Hugo Ekitike）於第46分鐘接應加普傳球建功，將領先優勢擴至2：０。至57分鐘，古馬雷斯（Bruno Guimaraes）助紐卡素破蛋。88分鐘，奧索拿（William Osula）破網助紐卡素扳平。惟至補時第10分鐘，16歲小將恩古莫亞（Rio Ngumoha）入球絕殺對手。
