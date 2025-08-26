英超︱利物浦險勝紐卡素球員評分　16歲小將滿分　哥頓領紅最低分

英超周一深夜上演今輪重頭戲紐卡素對利物浦，這場前列大戰因伊沙克（Alexander Isak）意圖轉會利物浦而添上火藥味。即使伊沙克跟球會鬧翻繼續不在紐卡素大軍名單，喜鵲沒有這位王牌射手，面對利物浦依然不落下風，甚至10人應戰下追平2：2，然而戰至補時10分鐘，16歲的恩莫古亞（Rio Ngumoha）為利物浦再入一球，助紅3：2絕殺紐卡素。

利物浦苦戰中兩連勝，紐卡素仍未打開今季勝利之門，以下是當地媒體為雙方球員評分。



利物浦《回聲報》為紅軍評分

艾利臣（路透社）

艾利臣（門將）：7分，「表現一貫穩健」



蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai／右閘）：9分，「串演右閘表現勤奮，防守出色」



干拿迪（Ibrahima Konate／中堅）：4分，「全場表現未具說服力，拿下黃牌」



雲迪積克（路透社）

雲迪積克（中堅）：8分，「被哥頓踩中腳後繼續踢，表現出色，空中霸王本色頂住紐卡素高波轟炸」



卻基斯（Milos Kerkez／左閘）：6分，「面對艾蘭加安守本份，鮮有上前助攻，但失第一球太易被古馬雷斯扭過」



格雲貝治（路透社）

格雲貝治（Ryan Gravenberch／中場）：6分，「受早段領黃影響表現，但攻入第一球盡顯質素」



居迪斯鍾斯（Curtis Jones／中場）：6分，「受制紐卡素主導中場，早段無從發揮，之後漸漸融入比賽交出好些靚波，末段被換出」



沙拿（路透社）

沙拿（右翼）：6分，「接近半場前都未入局，下半場可做得更多，為奠勝球提供助攻，末段被換出」



域斯（Florian Wirtz／進攻中場）：5分，「上半場未能發揮但有1次射門，下半場嘗試影響比賽，80分鐘被換出」



加普（Cody Gakpo／左翼）：6分，「上半場放長波給加普作用不大，但利物浦攻入第二球由他送出助攻，下半場表現改善，末段被換出」



伊基迪基（路透社）

伊基迪基（Hugo Ekitike／前鋒）：6分，「上半場常常要辛苦追波，為利物浦攻入第二球，80分鐘被換出。」



恩莫古亞（路透社）

後備球員：

巴特利（Conor Bradley／80分鐘入替域斯）：6分

基艾沙（Federico Chiesa／80分鐘入替伊基迪基）：5分

艾利洛（Harvey Elliott／90+6分鐘入替鍾斯）：未有評分

恩莫古亞（Rio Ngumoha／90+6分鐘入替加普）：10分，「16歲小將以一記戲劇性奠勝入球，為英超處子戰留下記錄。」

遠藤航（90+11分鐘入替沙拿）：未有評分



紐卡素《紀事報》為喜鵲球員評分：

尼克樸比（Nick Pope／門將)：7分，「無力阻止頭兩個入球，但仍作出不少撲救，為奧索拿交出助攻一度扳平2：2」



捷比亞（Kieran Trippier／右閘）：6分，「困難的一晚」



舒哈（Fabian Schar／中堅）：6分，「失第二球前反應慢」



丹般恩（Dan Burn／中堅）：8分，「頂級演出，一次又一次解圍」



利華文圖（Tino Livramento／左閘）：8分，「可能是陣中最高效球員，持續帶來威脅並有一次助攻」



古馬雷斯（Bruno Guimaraes／中場）：8分，「用心盡力應戰，下半場攻入紐卡素第一球，為每個人重燃希望」



祖連頓（Joelinton／中場）：6分，「傷出前奮力戰鬥，與慣常相比未算太高效率」



東拿利（Sandro Tonali／中場）：7分，「傷出前奮力應戰，除了放生伊基迪基取得入球，表現已不錯」



哈菲班尼斯（Harvey Barnes／左翼）：5分，「上半場一記不錯傳中，其餘無甚貢獻」



艾蘭加（Anthony Elanga／右翼）：7分，「交出大量傳中，比賽後段帶來威脅」



哥頓（路透社）

哥頓（Anthony Gordon／前鋒），4分，「領紅牌前有不少入球機會，一次瘋狂的鏟球累球隊打少一人，令已缺乏前鋒的紐卡素更頭痛」



後備球員：

米利（Lewis Miley／65分鐘入替東拿利）： 7分

積及藍斯（Jacob Ramsey／75分鐘入替祖連頓）：7分

賀爾（Lewis Hall／75分鐘入替捷比亞）：7分

奧索拿（Will Osula／75分鐘入替班尼斯）：8分



上半場35分鐘， 賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）為利物浦先開紀錄，紅軍半場領先1：0；上半場補時階段，安東尼哥頓（Anthony Gordon）鞋底踩中雲迪積克，紅牌被逐離場，紐卡素少踢一人。

換邊後，艾基迪基（Hugo Ekitike）46分鐘接應加普傳球建功，領先優勢擴至2：０。紐卡素並未放棄，落後下全力反撲，57分鐘由古馬雷斯（Bruno Guimaraes）射成1：2，為紐卡素重燃希望，88分鐘後備上陣的奧索拿（William Osula）為紐卡素扳平2：2，利物浦看似要失分，好戲在後頭，補時10分鐘，16歲小將恩古莫亞（Rio Ngumoha）成奇兵，攻入3：2一球絕殺紐卡素。