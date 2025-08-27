美網｜麥維迪夫怒砸球拍心理健康惹關注 魯比夫：會在身邊支持他
俄羅斯名將麥維迪夫（Daniil Medvedev）在美國網球公開賽首圈出局，並在賽後情緒失控，怒砸球拍近1分鐘，引發外界對其心理狀態的關注，他的好友兼同胞魯比夫（Andrevy Rublev）亦有關注事件，表示會在身邊支持他。
麥維迪夫今年狀態下滑嚴重，在四大滿貫賽場僅取得一場勝利，在美網首圈中，他因不滿裁判而激烈爭執，現場氣氛極為熾熱，最終大戰五盤後落敗，沮喪地獨自坐在場邊，怒砸球拍近1分鐘的畫面令人印象深刻。
名宿碧加（Boris Becker）直言，麥維迪夫或需要尋求專業協助，對此，他的好友兼同胞魯比夫表態支持。魯比夫表示：「如果他需要改變、需要幫助，我和很多朋友、家人都會在身邊支持他。不過，這是他的人生，他最清楚自己需要什麼。」
兩人自青少年時期便結識，感情深厚，麥維迪夫更邀請魯比夫擔任孩子的「契爺」（godfather）。魯比夫本人過去亦曾受困於心理問題，多次在比賽中有自殘傾向，經心理專家輔助後才逐漸改善，他坦言理解好友的難處，並透露會在對方冷靜後主動聯繫：「這是一場艱難的失利，他需要一些時間，但我會傳訊息給他。」
魯比夫是今屆美網的15號種子，他在首圈賽事以直落3盤過關，將與美國球手爭入32強。
