網球︱黃澤林前香港3球手曾晉大滿貫正賽　葉觀雄溫網負方賽奪亞

21歲香港球手黃澤林（Coleman Wong），在美國網球公開賽（美網）外圍賽3連勝之後，首度晉身大滿貫賽事正賽圈，便能在首圈順利晉級，將出戰次圈賽事。

Coleman成為公開年代達到此成就的香港男單第一人，在他之前，曾有兩位球手在業餘年代晉身大滿貫正賽，另有女將希麗敏在80年代澳網晉級次圈。因此假如Coleman能夠再過一關，便會成為香港歷來首位在大滿貫闖入第3圈的球手。



黃澤林。（路透社）

業餘年代香港網球壇兩大巨擘

職業網球以1968年為分界線，在此之前統稱為「業餘年代」（Amateur Era）。香港兩位網球先驅葉觀雄、蔡國蘅，正是業餘年代的人物，二人均曾出戰四大滿貫正賽。

葉觀雄1947年晉身美網首圈，他在1950至1954年間更4戰溫布頓男單（1950, 1951, 1952, 1954）賽事，當中他在1951年在由負方爭奪的All England Plate（賽事在1989年終止）打入決賽，不敵對手獲亞軍。

葉觀雄2003年晉身香港網球名人堂。（中國香港網球總會官網）

葉觀雄蔡國蘅均曾在50年代戰大滿貫

葉觀雄是歷來贏得最多本地賽錦標的網球手，他豪攬52個本地賽事冠軍，當中包括26個男單、17個男雙及9個混雙冠軍，單是全港草地網球錦標賽（Hong Kong Grass Court Championships）已15次在男子單打稱霸。他在1958及1966兩屆亞運以隊長身份代表香港，2003年晉身香港網球名人堂，2007年離世。

另一位球手為「左手將」蔡國蘅，他在1952至54年連續3年出戰溫布頓男單、男雙正賽，當中男單賽事在1953、54兩屆都能晉身次圈，而他的男雙拍檔正是葉觀雄，二人在1952年晉級男雙次圈，蔡亦在1953、54兩屆兼戰混雙賽事。

蔡國蘅2019年晉身香港網球名人堂。（中國香港網球總會官網）

希麗敏轉籍前曾晉澳網次圈

蔡國蘅常常代表香港在台維斯盃南征北討，1971年更擔任隊長領軍，1973年出任香港網球總會前身的香港草地網球協會執行副會長，並在2019年晉身香港網球名人堂。

去到公開賽年代，柬埔寨出生、香港長大的希麗敏（Patricia Hy-Boulais），初出道時代表香港，並在1987年澳洲網球公開賽晉身第二圈。她在1986年10月投身職業賽，1988年與加拿大籍丈夫結婚後轉籍，因此她之後所獲佳績已跟香港無關。

希麗敏現時為教練，也曾獲邀擔任嘉賓評述。（IG）

代表加拿大兩戰奧運 最高世界排名28

希麗敏在職業網球最著名一役是1992年在美網連過4關，包括擊敗美國名將卡佩雅迪（Jennifer Capriati）晉身8強，直到不敵最後奪冠的莎莉絲（Monica Seles）止步。

她先後代表加拿大參加1992、1996兩屆奧運，世界排名最高曾升至第28位，生涯贏得1個 WTA、4個ITF錦標。因為持續膝部傷患，她在1998年退役，目前為網球教練。