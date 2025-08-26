黃澤林美網歷史性晉級　感激香港球迷支持：要證明自己是可以的

黃澤林（Coleman Wong）再寫香港網球歷史，繼成為公開賽年代首位香港球手打入大滿貫主賽圈，這名21歲的港將美國網球公開賽首圈直落三盤擊敗東道主球手，成為史上首名大滿貫晉級的香港男子球手。

「這場勝仗對我和香港同樣意義重大！」黃澤林賽後如此說道，他直言仍需時間消化，Coleman更收到偶像的恭賀訊息。



黃澤林在美網首圈取得首勝。（路透社）

黃澤林盡顯Ace王本色躋身次圈 勇挫東道主延續神奇之旅｜美網

黃澤林再度寫下香港網球新一頁，繼初次在美網主賽圈登場後，他在首圈再下一城，以6：4、7：5、7：6直落三盤擊敗紐約出生、世界排名高102位的主場球手高華捷域（Aleksandar Kovacevic），成為首名在大滿貫正賽贏波的香港男子球手。

「這場勝仗對我、我的家人、香港人同樣意義重大，因為這是歷史性時刻。」黃澤林獲勝後，高興得不知道如何形容心情，並感激現場或在香港的觀眾，他直言大家的支持有幫助，Coleman當然希望球迷繼續為他打氣：「希望今場勝仗讓更多球迷認識我、支持我，因為在香港做網球並不簡單，尤其是來到這裏（美網），他們覺得我做不到，但我要證明自己是可以的！」

黃澤林感激現場或在香港的球迷支持。（路透社）

黃澤林續說，今場對手高華捷域是出色的球手，今場也是硬仗，而下圈將鬥澳洲球手禾頓（Adam Walton），Coleman今年在邁亞密大師賽曾不敵這名球手，他坦言先好好休息，再部署下場比賽。

黃澤林在大滿貫主賽圈取得首勝，獲得不少外媒關注，他在賽後受訪時更收到「校長」兼偶像拿度（Rafael Nadal）的短訊祝賀，Coleman未有時間查看，更笑言：「看來我要盡快覆他（拿度）。」

黃澤林賽後收到拿度的短訊，他笑言未有時間查看。（路透社）

菲律賓女子球手伊雅娜（Alexandra Eala）日前同樣在美網首圈過關，與對方份屬好友的Coleman，談及兩人一同創歷史時表示：「我們一同在做一些前無古人的事，我們互相替對方感十分高興，我們會一起慶祝。」