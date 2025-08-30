美網｜黃澤林第三圈挑戰魯比夫力爭再創歷史　Now TV今晚免費直播

香港網球代表黃澤林（Coleman Wong）在美國網球公開賽締造歷史，成為史上首位躋身大滿貫第三圈的香港球手，這名21歲港將今晚（30日）深夜再度登場，挑戰15號種子的俄羅斯球手魯比夫（Andrey Rublev），力爭再寫香港網球新史。



黃澤林今晚再度在美網登場。（Getty Images）

黃澤林首度打入美網主賽圈後，連贏兩場、躋身32強，今晚深夜鬥世界排名第14位的魯比夫，力爭延續神奇之旅。Coleman上場賽後指27歲的魯比夫是「極具份量的對手」，他亦十分期望可以與這種級數的球員交手。

美網｜認識黃澤林32強對手 魯比夫脾氣剛烈 曾來港參賽奪冠

黃澤林對魯比夫的賽事被編排在「大看台」（Grandstand）球場上演，該球場可以容納最多8125名觀眾，Coleman即將有更多球迷的球場出戰，而黃澤林將在第二場登場，緊接首場的女單賽事，該仗將在Now TV 630台現場直播。

黃澤林。（Getty Images）

美國網球公開賽

男單32強

黃澤林 對 魯比夫

Now630台直播（第二場，預計今晚深夜00:30）

