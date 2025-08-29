美網｜認識黃澤林32強對手　魯比夫脾氣剛烈　曾來港參賽奪冠

香港網球新星黃澤林（Coleman）繼續美網旅程，他在32強將挑戰俄國好手魯比夫（Andrey Rublev），論牌面論實力，這場比賽的難度將會以幾可級數提升。



俄國好手魯比夫（Andrey Rublev)。（Getty Images）

魯比夫現年27歲，最新世界排名微升2位至第13，四大滿貫最佳成績均為8強，最近5年保持以世界前10完成賽季及出戰年終賽，絕對是球壇一線高手。他以猛烈的底線進攻與強力正手見稱，能憑藉出色的發球與體能主導比賽節奏，硬地表現優異的他4度在美網殺入8強，是他表現最佳的四大滿貫賽事。他在ATP等級的比賽獲得17次冠軍，包括2項1000分的大師賽，又曾在2024年1月來港參賽並贏得冠軍。

魯比夫在香港贏得生涯第15項ATP錦標。（資料圖片/夏家朗攝）

在今屆美網賽事，魯比夫首圈輕鬆過關，次圈則被美國新秀、24歲外卡選手Tristan Boyer逼到第四盤「搶七」才驚險勝出。魯比夫賽後坦言：「前兩盤我表現穩定，但他放手一博，表現變得相當好。」由於面對的是東道主球手，魯比夫需同時面對來自球迷排山倒海的壓力，在比賽過程中一度「掟拍」，不過最後仍能沉住氣拿下。

事實上，魯比夫過往一如不少俄羅斯球手，以脾氣暴躁聞名，摔拍已算是家常便飯，更誇張的是他曾多次有自殘表現，例如在2023年的年終賽中，竟以球拍連環打向自己的左腳6次，留下一條清晰的血痕。

名將沙芬（左）加入指導魯比沙。（資料圖片/Getty Images）

不過與以往不同的是，除了由2017年開始執教的Fernando Vicente外，魯比夫在今年春天成功邀請俄國前世界第一、當年同樣是「性格巨星」的名將沙芬加入教練團隊，為他帶來新衝擊：「我知道如果想在最高水平競爭，就必須改變一些事情，沙芬告訴我必須嘗試新戰術，讓自己更不可預測。」他補充道，「雖然沙芬無法隨隊參與每一場比賽，但他的建議已經讓我在心理和戰術上更成熟。」

這場美網32強比賽暫定會在明天（30日）展開，實際開賽時間仍有待賽會公布；Now630台會繼續提供免費直播。

美國網球公開賽 男單32強

黃澤林 對 魯比夫

Now630台直播（時間待定）

