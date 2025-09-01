英超｜利物浦挫阿仙奴　蘇保斯拉爾罰球奠勝　串演右閘獲史諾大讚

一場戰情稍為平淡的大戰，藉一記絕妙的罰球分出勝負。利物浦憑着蘇保斯拉爾的「世界波」，主場以1：0力挫爭標勁敵阿仙奴，成為新一季英超開始3周以來，唯一保持全勝的球隊，並以9分高踞榜首。



由於謝利美費林邦受傷，干拿巴特利又剛傷癒、狀態未足，利物浦主帥史諾今仗續以匈牙利中場蘇保斯拉爾串演右後衛，另外中場大將阿歷斯麥亞里士打亦重返正選之列，但在強陣兼主場出擊下，紅軍上半場卻屬受壓的一方，客軍今仗代替沙卡出任正選右翼的馬度基表現活躍，兩次禁區內施射都具威脅，但一次被紅軍門將艾利臣擋出，另一次則被今仗十分專注防守的主隊左閘米路斯卻基斯閂到皮球。利物浦上半場連一次中龍門的射門都欠奉。

利物浦門將艾利臣勇救不少險球。（Getty Images）

不過，易邊後利物浦開始搶回主動權，尤其隊長雲迪積克幾次長傳及直線穿越球，都能瞄準阿仙奴的空位，讓球隊逐漸組織起有效攻勢，紅軍在下半場中段便差點先開紀錄，當時域斯禁區內勁射，客軍門將大衛拉耶擋出不遠，加普加一腳後，艾基迪基再門前撞入網窩，但由於加普越位在先，令紅軍吃了一記詐糊。

到83分鐘，利物浦終於打破僵局，當時居迪斯鍾斯在離開約30碼博得罰球，蘇保斯拉爾射出一記像漫畫《足球小將》描述的「滑翔衝力射球」，皮球急勁曲墜飛入死角，拉耶再好身手也鞭長莫及。「蘇保」也成為利物浦第17個在英超直接射入罰球的球員，而且，過去9年紅軍中能直接射入罰球的就只有古天奴與阿諾特，而今季亦因為阿諾特轉投了皇家馬德里，令「蘇保」能一展所長。

蘇保斯拉爾罰球破網。（Getty Images）

「蘇保」賽後便說：「其實我一直有練罰球，但過去阿諾特還在陣的時候，通常就由他主理，而我（今次）終於得到機會並把握住。」他續道：「過去幾個星期，我們練了很多罰球。不過，這一腳射門我在過去幾周沒練過，我通常練近一點。但我覺得要冒一下險，我清楚拉也的彈跳力強，是一個難以置信的門將，所以我射得大力了一點，而如果皮球稍偏向中間，他肯定會救到的。」

（路透社）

拉耶「飛盡」也摸不到皮球，令他十分懊惱，他談及今季採用了Puma的新皮球有一定影響：「那皮球越飛越遠，我只能希望我下一次能救到吧。（這個波）跟Nike的皮球有很大分別，那些紋理不同、踢球的質感也不同，我們用了Nike皮球很多年，現在得重新適應了；當然，這對所有人來說是一樣的。」

難得的是，蘇保斯拉爾在防守上亦非常出色，基本上沒有給予阿仙奴左翼加比爾馬天尼利任何機會，雖然曾被對方後備入替的新兵伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）在底線推過，但他勝在步大力雄，回身一追旋即反搶成功；最終他的防守數據十分亮麗：6次解圍、5次重拾控球權、2次成功剷球及1次攔截。

蘇保斯拉爾今仗在防守亦有貢獻。（路透社）

紅軍主帥史諾賽後亦盛讚「蘇保」：「我得重申，其實我跟他只合作了一季多一點，但他向我顯示了什麼是利物浦。無論他踢右翼、右閘或是10號仔，他都能交出最好的表現，而今天同樣地十分超卓。」