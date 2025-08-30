英超｜車路士主場輕取富咸　戴納早段傷出　加拿祖現身上車在即

英超周六早場車路士主場迎戰富咸上演西倫敦打吡，「車仔」有前鋒高爾彭馬因傷倦勤，不過最終仍輕取對手。



15分鐘，利安戴納受傷，由泰列基佐治入替。5分鐘後，約舒亞京治單刀推進，射破車路士門將羅拔山齊士十指關，不過VAR指富咸在攻勢展開初時，富咸球員洛迪高梅尼斯犯規侵犯查禾查洛巴在先，入球無效。

車路士新兵利安戴納開賽僅5分鐘就傷出。（Getty Images）

補時階段前，富咸卡斯泰尼接應傳中右腳熨射，被摩西斯卡些度快一步閂走皮球力保不失。至半場補時9分鐘，車路士終藉祖奧柏度接應角球伏兵門前頂入，車路士領先1：0返更衣室。

阿歷真度加拿祖現身史丹福橋球場，「上車」在即。（Getty Images）

下半場55分鐘，查禾查洛巴斬波入禁區，賴恩施斯隆跳起時舉高手肘被波省中，球證經VAR反複研究後判12碼，車路士由隊長安素費南迪斯操刀中鵠，車路士領先2：0。最終車路士以此比數擊敗富咸。