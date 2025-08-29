英超｜曼聯高層堅定支持阿莫林　朗尼稱紅魔出現「破碎」訊號

曼聯周中（27日）在聯賽盃不敵英乙球隊甘士比（Grimsby）爆冷出局，震撼球壇，外界隨即開始關注領隊阿莫林（Ruben Amorim）的去留問題。不過，紅魔高層似乎仍然堅定支持這位葡萄牙少帥，暫時無意再度換帥。



曼聯在聯賽盃遭乙組甘士比淘汰。（Getty Images）

這場失利不單是曼聯歷來首次敗給第四級別對手，阿莫林賽後的言論更加重外界揣測，他形容球員「今天把他們想要的說得很大聲」（spoke really loud today what they want），疑似批評球員消極和表達不滿；他又表示「我們要專注下一場比賽，之後再去思考未來」，被部分內部人士理解為可能在考慮前途。早在上季，就曾有未經證實的消息指出阿莫林有過辭職念頭。對於這個只有40歲的阿莫林而言，英超與豪門環境帶來的壓力是前所未有。

曼聯領隊阿莫林深受壓力。（Getty Images）

不過，英國《BBC》報道曼聯選擇繼續支持這個少帥，消息引述指，紅魔視阿莫林執教為球會的長期計劃，不希望因短期成績作出衝動決定，尤其不願重蹈去年覆轍，當時球會投資約2億鎊，為時任教練坦赫格（Erik ten Hag）大手引援，卻在數月後不敵壓力將他解僱。曼聯今夏再次投資約2億鎊，全力支持阿莫林增兵，並選擇給予時間，期望他能建立出新風格。

名宿朗尼（Wayne Rooney）則在節目中直言，阿莫林的言論其實是在向外界發出警號，證明問題不容忽視：「如果領隊會說出這樣的話，那就代表球隊裏有些東西是『破碎』的。」朗尼更提醒，曼聯的環境對年輕主帥而言極具壓力，不是葡萄牙聯賽可以相比。

阿莫林將要面對傳媒追問。（Getty Images）

曼聯將於本週六（30日）在英超作客般尼，阿莫林上仗吞敗後未有接受傳媒提問，僅在球會自家頻道發言，今次出席賽前記者會勢必受到猛烈追問。這周比賽後會是國際賽期，隔一周英超重啟，仍有連場硬仗正在等待曼聯，他們將先在曼市打吡戰作客曼城，然後回到主場鬥車路士。