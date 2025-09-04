美國一代跳水皇帝賣奧運獎牌　「我需要錢」感慨落入如斯田地因由

美國一代跳水皇帝盧根尼斯（Greg Louganis），曾在奧運贏得4金1銀，他早前在社交媒體宣稱，會將其中3面獎牌拍賣，理由是他「需要這筆錢」。

他表示需要金錢來移居巴拿馬，並已出售他在美國居住的物業。



美國一代跳水皇帝盧根尼斯（Greg Louganis）。（Getty Images）

「假如我有洽當管理，或許不用落到如斯田地」

盧根尼斯寫道，「當人生繼續向前，你會預備留下什麼？我現年65歲，正在問自己這個問題。我已不再是一直以來所認知的自己。」

「我拍賣了其中3個獎牌，並已經售出……」他續稱，「我說出真相：我需要這筆錢。當很多人建立事業，然後出售獲利，我很慶幸擁有這些獎牌。」盧根尼斯感慨，「假如我有洽當的管理，或許不用落到如斯田地。不過事實已是如此，只能繼續生活和學習。」

盧根尼斯曾在奧運得到4金1銀。（Getty Images）

史上首位國際賽全10分跳水運動員

他在1976年首戰奧運，在蒙特利爾獲得10米高台銀牌，當時只得16歲。1980年奧運原被視為金牌大熱門，卻因美國杯葛莫斯科奧運，未能參與，惟1984洛杉磯奧運主場出戰，連奪3金彈板及10米高台金牌，奠定「跳水皇帝」地位。

1982年世錦賽他曾獲全數7位裁判給予滿分10分，是歷來首位在國際賽做到的選手。

巴黎奧運盧根尼斯曾獲邀出任賽前主禮嘉賓。（Getty Images）

43萬美元拍賣3奧運獎牌

1988年漢城奧運，他在3米彈板初賽曾因頭部意外撞到彈板導致腦震盪，盧根尼斯仍成功在決賽勝出衛冕金牌，10米高台與中國選手熊倪鬥到最後一跳，帶點爭議地以1.4分之微封王，並成為歷來第一位連續兩屆奧運橫掃高台及彈板跳水金牌的男選手。

退役後他曾往演藝界發展，在電影和電視劇亮相，都只是客串的角色，2010年亦曾擔任跳水教練。今年7月他的獎牌拍賣獲得超過40萬美元，當中1984年奧運的金牌賣得19.9萬，1988年的奧運金牌賣得20.1萬，而1976年奧運的銀牌亦以逾3萬美元售出。