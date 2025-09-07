世界盃外圍賽｜C朗攻入國際賽第140球　葡萄牙5：0大勝亞美尼亞

葡萄牙在世界盃歐洲區外圍賽F組旗開得勝，作客以5：0大勝亞美尼亞，40歲的C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）梅開二度，將自己的國際賽入球數字推進至140球。



開賽僅10分鐘，祖奧菲歷斯（João Félix）先拔頭籌。到21分鐘，C朗接應柏度尼圖（Pedro Neto）傳中射入，而21正是祖達生前的國家隊號碼。簡些路（João Cancelo）之後再下一城，上半場葡軍已領先三球。

世界盃外圍賽 葡萄牙作客以5：0大勝亞美尼亞。（Getty Images）

易邊後，C朗以一記約25碼遠射再度建功，再度刷新個人國際賽紀錄，同時將他的世界盃外圍賽入球數字推至38球，比起美斯多2球。菲歷斯其後再入一球，最終鎖定5：0勝局。

今場比賽前，全場先為7月因車禍離世的葡萄牙前鋒祖達（Diogo Jota）默哀，C朗與隊友入球後均指天致意，表達懷念之情。左閘泰華利斯（Nuno Tavares）感觸地說：「這顯示祖達仍然與我們同在。」

C朗賽後則在社交平台寫道：「第一步完成。」40歲的他仍希望明年出戰在美加墨舉行的世界盃，挑戰成為史上首位六度參賽的球員之一。