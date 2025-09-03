足球轉會︱古希人善被人欺？　罷操三子成功轉會　最專業一人滯留

每個轉會窗總有一些奇人奇事，今夏最離奇一幕，必然是水晶宮隊長馬克古希（Marc Guéhi）原定轉會利物浦，最後關頭才被球會取消交易。

水晶宮上下，由球員到球迷都已作心理準備，甚至連告別影片也拍好。8月31日晚作客維拉一戰，古希保持專業繼續為球會上陣並取得入球領軍大勝3：0，並備好私人飛機賽後到利物浦簽約。賽後他卻得知，交易已告取消。



網上流出古希告別水晶宮的影片。（截圖）

這位英格蘭中堅向來「有價有市」，不過是一年前，紐卡素三度出價，最後一口價出到總值6000萬英鎊，水晶宮企硬不到7000萬英鎊不賣，終未能達成交易。利物浦整個夏天也在追逐古希，水晶宮再次擺出姿態，利物浦不動聲色以2600萬英鎊從帕爾馬購入18歲年輕中堅利安尼（Giovanni Leoni），增添中堅儲備人腳，也為跟水晶宮的交易增添底氣，彷彿在說：「我們並不急於簽入古希」。

利物浦擺明最多只願付3500萬英鎊，水晶宮一直希望獲得更多。兩間球會為古希的一場博奕，去到轉會窗臨關上仍在繼續。古希與水晶宮合約只餘最後一年，換言之半年後已可跟海外球會簽下明年夏天免費轉會合約，為免人財兩失，今夏盡量以較高價錢把他賣出，才是上算。古希只願到利物浦，而紅軍一直不肯提高轉會費，拖至轉會窗最後一天，水晶宮終告屈服——從白禮頓收購伊戈祖利奧（Igor Julio），取代古希。

古希。（路透社）

8月31日／中午 - 水晶宮終接受利物浦報價／祖利奧投韋斯咸

水晶宮接受利物浦對古希的3500萬英鎊出價，古希隨即到倫敦完成上半部分體測，拍下球會告別影片。古希早在8月初已同意利物浦開出的個人條款。

當一切順利發展，伊戈祖利奧沒有按照劇本發展加盟水晶宮，他選擇跟昔日在白禮頓的舊上司樸達重逢，加盟韋斯咸。有英國傳媒甚至提出：「這個白禮頓第六中堅，會否破壞利物浦的衛冕大計？」得不到祖利奧，水晶宮只好急急另覓替補。

傳聞指，水晶宮主帥加士拿（Oliver Glasner）威脅：假如球會放走古希，他便會辭職。英國《每日郵報》稱加士拿的確不想古希離隊，但實情並未這樣威脅班主。

古希對維拉一仗取得入球。（路透社）

8月31日／晚上7時30分 - 水晶宮班主取消交易

晚上7時，水晶宮作客阿士東維拉，古希保持專業為球隊正選上陣，他甚至攻入一球，領軍3：0贏波，毫不知道轉投利物浦的交易已生變。賽後向作客球迷致謝，門將甸恩軒達臣還在背後推他一把，似乎想示意叫他好好跟水晶宮球迷告別。

事實上晚上7時半，當水晶宮還是找不到替代中堅人選，距離轉會窗正式關閉尚有一日時間有多，班主巴利殊卻已作出決定：取消古希到利物浦的交易。預備載他到利物浦簽約的私人飛機已無用武之地。

9月1日／晚上6時左右臨關窗前 - 水晶宮購入法國中堅仍拒放古希

真正臨關窗前約一小時，水晶宮從圖盧茲購入19歲中堅祖迪簡禾特(Jaydee Canvot），當外界以為水晶宮終找到古希替補，會方卻強調他並非古希的替補，聲稱他們需要有即戰力的中堅人選，才會放走古希。事實上，古希的交易早已拉倒。

消息指，古希一直保持專業，並尊重水晶宮，但獲球會如此對待，感覺十分憤怒，甚至懷疑自己是否應該繼續擔任隊長一職。

現實的殘酷與諷刺：古希人善被人欺？

球員為轉會可以去到幾盡？今個夏天，至少約基利斯（Viktor Gyökeres）、伊沙克（Alexander Isak）、韋沙（Yoane Wissa）為求轉會，均曾罷操，他們最後到達成心願，分別加盟阿仙奴、利物浦和紐卡素。而伊斯（Eberechi Eze）轉會阿仙奴前，亦「射波」，未為水晶宮上陣。

反觀一直保持專業的古希，卻未能如願轉會利物浦，滯留在水晶宮。即使對他而言未必是壞事，畢竟1月轉會窗重開，以至明年夏天回復自由身，他仍大有機會到大球會發展，尤其明年便是世界盃，持續在英超正選上陣相當重要，但他今夏的遭遇還是令人有種「人善被人欺」的感覺。時至今天，球員維持高度專業態度反吃苦果，以後誰還要安守本份？