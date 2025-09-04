世界足球峰會｜曼聯名宿里奧費迪南尖東「的波」　讚山頂景色震撼

國際體育會議「世界足球峰會」一連兩日在亞博館舉行，旅發局周二（2日）邀請出席峰會多名足球傳奇名將及嘉賓，包括里奧費迪南（Rio Ferdinand）及法比奧．卡比路（Fabio Capello）等，在峰會舉行前夕品嚐香港地道美食、遊覽山頂及乘坐開篷觀光巴士欣賞城市美景。



其中里奧費迪南對香港的城市景色感到震撼，大讚燒鵝美味，期望日後再來港品嚐街頭美食及觀賞七欖。旅發局表示並會繼續推動更多大型國際會展盛事在港舉行，吸引更多高增值過夜會展旅客訪港。



國際體育會議「世界足球峰會」一連兩日在亞洲國際博覽館舉行。（旅發局圖片）

旅發局邀請出席峰會的嘉賓在活動舉行前夕感受香港。（旅發局圖片）

香港足球盛事一浪接一浪，繼英超豪門曼聯訪港、暑假舉行的「香港足球盛會」及「沙特超級盃」後，國際體育會議「世界足球峰會」一連兩日在亞洲國際博覽館舉行。旅發局全力支持峰會首度選址香港舉辦，並邀請出席峰會的嘉賓在活動舉行前夕感受香港。

世界足球峰會香港站｜里奧費迪南及意大利傳奇領隊卡比路等訪港

嘉賓包括英格蘭前隊長及曼聯名宿里奧費迪南（Rio Ferdinand）、意大利傳奇領隊法比奧．卡比路（Fabio Capello）等世界球壇傳奇人物，以及「世界足球峰會」行政總裁Marian Otamendi、聯合創辦人Jan Alessie等。

嘉賓包括英格蘭前隊長及曼聯名宿里奧費迪南。（旅發局圖片）

嘉賓包括意大利傳奇領隊法比奧．卡比路（Fabio Capello）。（旅發局圖片）

世界足球峰會香港站｜旅發局邀嘉賓享美食文化及觀賞山頂美景

他們應旅發局邀請率先來港半日遊，先享受香港美食文化，品嚐著名粵菜、傳統點心及燒鵝等，其後再乘坐第六代山頂纜車登上太平山頂，俯瞰維港景色，再乘坐開篷觀光巴士飽覽港島及九龍的城市景致，感受「落日飛車」的快感。

嘉賓應旅發局邀請率先來港半日遊，行程包括乘坐開篷觀光巴士飽覽港島及九龍的城市景致。（旅發局圖片）

里奧費迪南大讚香港燒鵝美味

里奧費迪南表示，以往曾跟隨球隊來港踢足球，未必有機會體驗美食或到訪不同景點，對於香港的城市景色感到震撼，並大讚香港的燒鵝美味，下次來港或會品嚐街頭美食及觀賞七欖。「我從未登上太平山頂，能親眼見識實在太棒了，這一切如此震撼、美妙。」

里奧費迪南︰「我從未登上太平山頂，能親眼見識實在太棒了，這一切如此震撼、美妙。」（旅發局圖片）

里奧費迪南又指，每次來港最棒的事情之一，就是受到香港球迷的熱烈歡迎。「他們很照顧和支持我們，很少機會可以見到我們，所以當我們現身時，他們會瘋狂歡呼，這感覺很棒，我很享受，也會給球迷們簽名。」

里奧費迪南指，每次來港最棒的事情之一，就是受到香港球迷的熱烈歡迎。（旅發局圖片）

峰會行政總裁Marian Otamendi冀日後再與家人訪港探索自然風光

首次訪港的峰會行政總裁Marian Otamendi讚揚山頂風光世上獨一無二，她聽聞香港的山峰及海灘風光明媚，期望日後再與家人訪港探索自然風光。「因為這裡是他們一定要親身體驗的地方。」

嘉賓應旅發局邀請率先來港半日遊，行程包括乘坐纜車登上太平山頂，俯瞰維港景色。（旅發局圖片）

世界足球峰會為期兩日匯聚逾4000名嘉賓

為期兩日的「世界足球峰會」匯聚逾4,000名來自全球的專業體育行業資深營運者、足球名宿、投資者、創新科技企業、足球愛好者等，探討亞洲在全球足球的影響力、青少年及基層發展、數碼轉型等多個議題。

嘉賓應旅發局邀請率先來港半日遊，行程包括午餐享受燒鵝。（旅發局圖片）

峰會聯合創辦人︰香港有潛力成為連接東西方足球的橋樑

世界足球峰會聯合創辦人Jan Alessie表示，峰會首次落戶香港，目的希望建立長遠的行業交流平台，推動區內足球產業的合作、投資和創新發展。他相信香港有充分的潛力成為連接東西方足球的橋樑，推動亞洲足球業界的專業化發展和突破，開拓更多新機遇。

國際足協裁判委員會主席 Pierluigi Collina（左二）。（旅發局圖片）

旅發局總幹事︰香港在國際體育盛事領域上日益重要

旅發局總幹事劉鎮漢表示，「世界足球峰會」是全球最具影響力的足球會議之一，香港成為峰會主辦城市，不僅彰顯在國際體育盛事領域上日益重要的角色，也印證香港既是體育盛事的理想舉辦地，也是會展活動的首選地。

旅發局總幹事劉鎮漢表示，會繼續推動更多大型國際會展盛事在港舉行。（資料圖片／黃寶瑩攝）

旅發局繼續推動大型國際會展盛事在港舉行

劉鎮漢指，旅發局一盡地主之誼，為訪港參與峰會的足球名宿及嘉賓安排行程，豐富他們的商旅體驗，並會繼續推動更多大型國際會展盛事在港舉行，吸引更多高增值過夜會展旅客訪港。