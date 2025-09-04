港足泰王盃反勝為敗　祖連奴搏十二碼安永佳破門　伊拉克倒掛入波

今屆泰王盃由東道主泰國、香港、伊拉克及斐濟參與，香港足球代表隊在周四（4日）的第一戰，與世界排名第58位的伊拉克爭入決賽。

結果港隊在安永佳先入球下反勝為敗，輸1：2落入季軍戰，下周日（7日）會對泰國對斐濟的負方。



港隊今場繼續由守門員葉鴻輝把關，是他第110次在國際A級賽代表香港上陣，繼續改寫紀錄；防線起用了鐘樂安、周緣德與勞烈斯三位中堅，當中勞烈斯相隔一年終再為港披甲。

而陳晉一、費蘭度、祖連奴、安永佳等都是韋斯活麾下的常規正選，一度受傷缺陣的陳俊樂及艾華頓，與在港足亞洲盃外圍賽對印度攻入奠勝球的史提芬彭利拿，亦在正選之列。

港隊出戰泰王盃。(HKFA）

有香港球迷遠赴當地睇波支持港隊。（HKFA）

在數十名香港球迷支持下，港隊上半場相當受壓，偶有組織至前場反擊，伊拉克右翼馬積特（Amjad Attwan）十分活躍，一次右路突破假動力騙過鐘樂安起腳，只是省中港隊守衛，之後他幾次傳中極具威脅，14分鐘斬入中路，前鋒賀新（Aymen Hussein）控定再窄位抽射，被封好位的葉鴻輝用腳擋出。

港足上半場靠安永佳做支點打反擊。(HKFA）

祖連奴一度在接應界外球時被球證撞跌，是上半場的小插曲，20分鐘，伊拉克球員耶哈也（Ahmed Yahya）把握港隊角球解圍不遠，禁區頂窩利抽射斜出。

36分鐘港隊施短角球戰術，由史提芬彭利拿左路傳出內彎球，祖連奴頭槌頂中柱，但越位在先。41分鐘，艾華頓左路回傳至禁區頂，史提芬彭利拿漏踢，造就祖連奴冷靜地燙射遠柱，但遭對方門將巴素托出底線。

祖連奴燙射幾乎入波，是港隊上半場最有威脅的攻勢。(HKFA）

換邊後早段，伊拉克身高1.90米的中堅尤尼斯（Manaf Younis）角球搶點頂彈地波，又被葉鴻輝化險為夷。

55分鐘，安永佳左路傳中，陳俊樂與艾華頓均無法起腳，皮球輾轉落在陳俊樂腳下，他假動作再轉身抽射，但角度太正。3分鐘後，費蘭度左路傳中，祖連奴心口控前，但伊拉克後衛耶哈也舉腳及頸下踢跌祖連奴，球證經VAR改判十二碼，安永佳輕鬆射入成1：0。

艾華頓。(HKFA）

65分鐘，賀新接應長傳，控定再用後腳妙傳，但被鐘樂安護空門；兩分鐘後，伊拉克在陳晉一倒地下繼續進攻，把握人數優勢，由阿里（Mohanad Ali）離門10多碼施倒掛，皮球彈地後網仔入網，追成1：1。

直至80分鐘，阿里突破兩名港隊守衛再勁射破網，最終港隊輸1：2，下周日（7日）會與泰國對斐濟的負方踢季軍戰；而連同東亞盃決賽周對中國、日本與韓國，已錄得四連敗。

陳俊樂助攻助守。（HKFA）

港隊中鋒安永佳稱，「為香港入波總是開心的，何況是面對的是一支亞洲強隊，會有助我提升信心。我們有點不幸，領先下仍無法取勝，我們首65分鐘踢得不錯，但之後有點狀態下滑、不專注，這是失望的。不論我們下一場對手是泰國或斐濟，目標一定是贏。」