港足大勝斐濟8：0奪泰王盃季軍　顏卓彬搏兩人領紅　余在言起孖

香港足球代表隊出戰泰王盃季軍戰對斐濟，23分鐘已由顏卓彬搏得兩位對手領紅被逐，半場已拋離斐濟5球，最終港隊贏8：0，取得近兩年來最大勝仗，並奪得泰王盃季軍。



近百名港隊球迷作客泰國。(HKFA）

港足上周四（4日）在泰王盃首戰雖憑安永佳十二碼先開紀錄，但之後被伊拉克反勝落入季軍戰，斐濟就在另一場四強以0：3不敵東道主泰國。

兩隊去年9月7日曾踢成1；1，今次是一年內第二次交手。目前斐濟世界排名第150位，香港則排第147位。

港隊今場正選比上仗有4個變動，杜度取代勞烈斯但踢右閘；陳俊樂、史提芬彭利拿與費蘭度先踢後備，改由顏卓彬、李小恆與余在言擔正。

顏卓彬開賽23分鐘已令兩名對手球員被逐。(HKFA）

港隊今場採前場逼搶戰術，僅3分鐘，顏卓彬中場攔截成功，乘皮球彈地而起，毫不猶豫地離門廿多碼窩利抽射，僅柱邊出界。之後到14分鐘，斐濟隊長華倫艾華路（Tevita Waranaivalu）爭波期間，故意用手踭揮向顏卓彬，球證經VAR改判紅牌，令港隊佔人數優勢。

球證經VAR改判，向斐濟球員出示紅牌。(HKFA）

戰至18分鐘，艾華頓右路左腳內彎傳中，余在言力壓1.88米的對手跳頂入網，取得個人在大港腳的第一個入球，港隊領先1：0。5分鐘之後，斐濟再有人領紅，拉高禾再次向顏卓彬批踭（Ilisoni Logaivau），球證直接將他驅逐出場。港隊多打兩人之下，27分鐘由艾華頓走到左路傳中，祖連奴輕鬆撞入成2：0。

港隊在多打兩人下連番入波。(HKFA）

完半場前港隊一時鬆懈，杜度犯錯解圍頂後，斐濟的阿里（Monammed Ali）偷到波再挑過杜度單刀，但葉鴻輝勇救險球。港隊完半場前連入三球，先有艾華頓交出第三個助攻，由李小恆烏低身頂近柱破網；余在言亦撞射得手梅開二度；加上祖連奴門前補中，港隊半場領先5：0。

祖連奴完半場前為港隊射入成5：0。(HKFA）

港隊半場輪換，由謝家榮、洛迪古斯、陳肇鈞與史提芬彭利拿入替，50分鐘艾華頓傳中逼使對方擺烏龍，此子74分鐘禁區頂再燙射網仔得手，而陳肇鈞兩分鐘後插水式頭槌頂入，港隊最終贏8；0，奪得泰王盃季軍。

這亦是港隊近兩年來最大勝仗，港足對上一次淨勝8球以上，是2023年9月主場友賽以10：0擊敗汶萊。

港隊大勝斐濟8：0。（HKFA）

首次為大港腳取得入球的余在言表示，兩隊一年來第二次交手，從比數來看可見香港進步不少，「入球非常開心，多謝上帝、隊友、教練與球迷。你看得出球迷們有多熱血，不論我們在哪裡，對哪一隊，他們都是這樣，是我心中的最佳球迷，他們對我意義重大。」