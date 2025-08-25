港足10月再戰啟德主場館 港超冀落戶青年運動場：望令場地更專業
撰文：袁志浩
出版：更新：
新一屆港超聯周五（29日）揭幕，足總周一（25日）始舉行季前發布會，並公布運動品牌Kelme首度成為港超聯贊助商，為賽事提供場地人員制服及官方比賽用足球。
港超早前已公布賽程，當中傑志雖然表明想以啟德青年運動場作主場，但主場比賽暫獲分配至旺角大球場與將軍澳運動場。足總總幹事張炎有強調，旺角場並非傑志主場，而目前比賽量也不超出其負荷。
張炎有透露足總仍正爭取港超落戶啟德青年運動場，「方向不變，問題不止是租金，還有配套，球場比較開放，希望能令場地更專業、適合港超，幫球隊爭取最好條件。」
他又指，今季內落戶非不可能，亦會考慮在該場地舉辦盃賽決賽。而港超新季VAR系統會維持不變，但因有機會同日舉辦三場比賽，無法每場比賽都有VAR協助執法，但強調每支球隊獲VAR協助執法的次數會相同。
值得一提，港超「Big 4」大埔、理文、東方與傑志，今日只有大埔派齊主教練李志堅與球員陳肇鈞參與發布會；理文由顏樂楓及行政經理周文健出席；東方僅派傳媒主任；傑志則有技術總監佐迪與祖連奴亮相。
李志堅稱，球會向來重視這種場合，他承認球隊今天放假，認為足總應考慮發布會與各隊練習時間是否相撞；要同時兼顧亞洲賽的他又指，港超賽程「比預期中惡劣」。
以衛冕身份角逐新一季的大埔，球員陳肇鈞在會上卻拒談「衛冕」，「開季不必指着冠軍去踢，去年太繃緊有反效果，我們有計劃、人腳與資源，正常發揮在港超是足夠的，最重要是不要再犯多餘的錯，避免失無謂的分。」
另外，足總主席霍啟山指，港足10月14日亞洲盃外圍賽主場對孟加拉，落實在啟德主場館上演，「繼續鼓勵球迷入場坐爆啟德。」對政府收緊「M」品牌資源、未來傾向聚焦國際賽事，霍啟山指措施令香港提升作為盛事之都的競爭力，「有更大條件，為球迷爭取更多好比賽。」
