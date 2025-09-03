港足謝家榮亮相泰王盃記招：適應天氣佔優　韋斯活麾下只上陣一次

港隊參與第51屆泰王盃，周四（4日）會先鬥伊拉克，然後視乎戰果，再於下周日（7日）參與季軍戰或冠軍戰，對手可能是泰國或斐濟。

港隊周一（1日）已飛抵當地備戰，而今日舉行的記者會上，港隊由主帥韋斯活與門將謝家榮出席。



泰王盃記者會上，港隊由主帥韋斯活與門將謝家榮出席。（HKFA）

港隊今次23人決選名單之中，只有葉鴻輝與謝家榮兩名守門員，前者在韋斯活上任後穩居正選。而謝家榮對上一次把守港隊最後一關，已是一年前港隊友賽所羅門群島，但只踢了45分鐘。當時韋斯活剛剛履新，雖有隨隊督師，但實際上仍由助教盧斯爾領軍。而前任主帥安達臣，則曾於亞洲盃決賽周、世界盃外圍賽中都派謝家榮正選踢足全場。

未知韋斯活今次安排，是否意味謝家榮有可能在這兩場比賽上陣，不過7月份的東亞足球錦標賽決賽周，當時出席記招的李家豪最終在三場比賽中都沒有上陣。

謝家榮對上一次把守港隊最後一關，已是一年前港隊友賽所羅門群島。（資料圖片／HKFA）

謝家榮表示：「泰王盃是艱難的賽事，因為參賽球隊都有實力，但我們不會懼怕任何一隊。」有傳媒問到港隊能否適應泰國天氣，謝家榮解釋，泰國天氣與香港相似，自己也曾到泰國多次，加上包括大埔在內的多間香港球會，季前集訓同樣選址當地，認為對港隊而言算是一種優勢。

謝家榮。（HKFA）

謝家榮與韋斯活也同樣提到，港隊下月會有兩場相當重要的亞洲盃外圍賽，先後作客及主場對孟加拉，會透過今次賽事好好準備。韋斯活說：「我們來泰國是為了好好鍛鍊，希望球員能跟從比賽計劃去踢出表現，也踢出我們的風格，並讓球迷們享受我們的比賽。」

韋斯活。（HKFA）

有傳媒問韋斯活對今次泰王盃有何期望，以及希望下仗對手是哪一隊，他這樣回應：「作為代表隊教練，比賽是永遠都不足夠的。我們幸運地有9月、10月、11月的國際賽期，但之後我們直至明年3月都沒球可踢，所以我們會好好享受在這裏的時間及比賽。我期待（下）周日與斐濟對壘。」