羽毛球香港賽｜日本人氣女雙挫印尼晉八強　志田千陽場內外表情多

日本人氣女雙組合志田千陽／五十嵐有紗今日（11日）在紅磡香港體育館再登場，與印尼組合阿比恩尼／拉瑪丹蒂爭入8強，這對日本組合繼續獲香港球迷支持，結果直落兩局擊敗對手，殺入8強。



日本人氣組合志田千陽／五十嵐有紗今日再度在紅館登場。（趙子晉攝）

羽毛球香港賽｜志田千陽偕新拍檔輕取港隊小將 甜笑報答球迷支持

志田千陽偕新拍檔再登場 球迷喝采聲中晉八強

日本人氣女雙球手志田千陽相隔兩年再度來港參賽，今年拍檔換上五十嵐有紗，首圈面對港隊「10後」組合歐陽穎芝／葉心悠，以22分鐘輕取對手過關，今日面對印尼的阿比恩尼／拉瑪丹蒂。

志田／五十嵐進場時已獲在場球迷歡呼，開局連取5分打出氣勢，然後以11：4領先進入暫停，這對日本組合攻守兼備，志田救波再轉身，五十嵐三連殺得分，贏得在場球迷掌聲，以21：16先下一城。

志田千陽。（趙子晉攝）

夥五十嵐有紗戰香港賽 下場與同鄉爭入四強

志田千陽在香港甚有人氣，在場更是表情多多，她與五十嵐有紗是奧運獎牌得主，兩人盡得香港球迷喜愛，有球迷以普通話高叫：「志田千陽加油！」亦有球迷呼叫兩人的英文名字打氣。

這對日本組合在第二局依然佔優，曾經領先4分，在對手多次強攻下，她們的防守未能守住，一度被追成19：19平手，但對手開波落網，結果以21：19再取一局，直落兩局晉級8強。

志田千陽臉上繼續掛着笑容。（趙子晉攝）

志田與五十嵐在香港公開賽首次正式合作，連過兩關後，兩人在賽後展露笑容，向在場球迷致意，這對日本組合將與日本同鄉岩永鈴／中西貴映爭入四強。

志田千陽贏波後歡呼。（趙子晉攝）

志田千陽與五十嵐有紗合影威水相。（趙子晉攝）

拍檔答問題 志田放空「天然呆」

志田與五十嵐步出採訪區接受訪問，當拍檔回答問題時，志田偶然放空，露出天然呆的模樣。印尼組合節奏明快，五十嵐認為正好符合她們的打法，「我們對手的打法多變，殺球及節奏明快，速度是我們的優勢，今仗回球利用速度、旋轉應付對手，能夠執行並贏波感覺很好。」

兩人合作時間不長，她們指今仗在接發球上仍有改善空間，需要時間再改進，「這是不可避免，我們在賽後會再檢討，盡力在下次比賽中減少這種情況。」