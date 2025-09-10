羽毛球香港賽｜志田千陽偕新拍檔輕取港隊小將 甜笑報答球迷支持
日本「最美女雙」志田千陽再度來港出戰，拍檔由松山奈未變成五十嵐有紗，接受兩名香港「10後」小將挑戰，僅戰22分鐘輕鬆過關。即使被安排在早上出賽，28歲的志田千陽依然獲香港球迷熱烈歡迎，她在場上報以笑容，答謝現場球迷的支持。
當伍家朗在一號場力戰渡邊航貴時，大會播報響起「志田千陽」的名字，引來紅館一陣歡呼聲，被譽為「最美女雙」的志田千陽相隔兩年再度在紅館亮相。
28歲的志田千陽早前在世界錦標賽與松山奈未上演最後一舞，惟在四強不敵馬來西亞組合陳康樂／蒂娜，以一面銅牌結束兩人長達13年的合作關係。松山近年受傷患困擾，自覺拖累拍檔而忍痛決定「分手」，讓志田繼續追求其「世一夢」。
「志松配」上次於2023年來港，當時16強止步。兩年後，志田身邊拍檔換上五十嵐有紗，兩名奧運獎牌得主繼蘇迪曼盃再度聯手，與香港隊的歐陽穎芝／葉心悠交手。志田與五十嵐開場前與看台上的日本球迷揮手，無論得分或失分，志田同樣笑容滿臉，面對「10後」小將打得輕鬆，結果以21：8、21：10直落兩局，22分鐘輕鬆過關。
志田千陽與五十嵐有紗不約而同是奧運銅牌得主，兩人在香港公開賽首次正式合作，五十嵐直言邊打邊培養默契，「我們賽前一起練習的時間不多，唯有在場上一邊比賽一邊調整，希望未來可發揮出更好的水平。」
志田千陽賽前在社交網站發文，對新挑戰既緊張又興奮，將會全力以赴出戰。志田賽後以日文表達今仗感受，感謝一眾球迷的支持，「我很久沒有在這個場地出戰，我們有很多球迷的支持，所以今場打得很開心。」成績當然重要，但志田希望新組合可以在場上好好享受每一場，「在場上一起全力以赴，盡全力比賽，為球迷帶來歡樂的同時，亦要在以往一樣，在場上好好享受比賽的樂趣。」
