馬鞍山行山｜探秘古藤王逆行麥徑至昂平大草原 飽覽西貢海島靚景
撰文：CATT’S BLOG
近日外圍天氣不太穩定，連日有雨，小組安排走茅坪古道上昂坪，富安花園集合。
（出發時間：2025年8月20日）
周三早上天陰，未有下雨，9.30分富安花園起步上梅子林路，到盡頭直入村，左邊小路上行經梅茅古道上茅坪五聯達，順探古藤王後逆行麥徑至昂平大草原，拍照後沿路走至岔口涼亭大休。
休後下馬鞍山郊遊徑方向至馬鞍山燒烤場，再沿馬鞍山村路下行一段，左邊入捷徑，經昔日石礦場輸送帶下山，出恆安邨，今日走了11公里多，4個多小時走完。
