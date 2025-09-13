馬鞍山行山｜探秘古藤王逆行麥徑至昂平大草原　飽覽西貢海島靚景

近日外圍天氣不太穩定，連日有雨，小組安排走茅坪古道上昂坪，富安花園集合。

（出發時間：2025年8月20日）



周三早上天陰，未有下雨，9.30分富安花園起步上梅子林路，到盡頭直入村，左邊小路上行經梅茅古道上茅坪五聯達，順探古藤王後逆行麥徑至昂平大草原，拍照後沿路走至岔口涼亭大休。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

+ 40

休後下馬鞍山郊遊徑方向至馬鞍山燒烤場，再沿馬鞍山村路下行一段，左邊入捷徑，經昔日石礦場輸送帶下山，出恆安邨，今日走了11公里多，4個多小時走完。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

+ 14

【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】

+ 5

建議放入背囊的行山裝備：

+ 13

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】