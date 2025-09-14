英超｜阿仙奴三線主將缺陣未受影響　名宿驚艷稱陣容深度強得可怕

阿仙奴昨晚（13日）在英超主場以3：0擊退諾定咸森林，在歐聯開戰前振聲威之餘，更向外界展現出兵工廠今季最「可怕」的地方──陣容深度。



在這場比賽中，夏維斯（Kai Havertz）、布卡約沙卡（Bukayo Saka）及沙列巴（William Saliba）均因傷未能候命，隊長馬田奧迪加特（Martin Ødegaard）又在開賽18分鐘早早傷出，以往這種情況往往意味著阿仙奴陷入危機。

英超 阿仙奴3：0諾定咸森林。（Getty Images）

不過，今場比賽仍然是阿仙奴佔盡優勢，新兵蘇比文迪（Martín Zubimendi）射入世界波兼梅開二度，中鋒約基利斯（Viktor Gyokeres）亦接應前車路士翼鋒馬度基（Noni Madueke）傳中建功，以3球輕取森林。另一方面，阿迪達仍有餘力先將中場主將迪格蘭賴斯（Declan Rice）放在後備席，直到68分鐘才派他落場，可見即使球隊有一定傷兵，人腳厚度卻已經今非昔比。

阿迪達賽後強調，今夏重金增兵正是為了應付這類難關：「若沒有這樣做，以現時的傷病情況，我們會陷入截然不同的局面。現在球隊有更多選擇，可以改變比賽，也能令所有球員保持參與度和重要性。」他更指出，球季比賽高達70-74場，必須有足夠輪換，否則難以維持水準。

阿仙奴名宿基昂（Martin Keown）同樣感到驚艷：「這是一場真正恐怖的實力展示。過去失去夏維斯或沙卡對阿仙奴是致命打擊，但今仗卻完全不是問題。新兵如馬度基、伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）表現出色，約基利斯亦展現射手本色。連小將基斯甸摩斯基拿（Cristhian Mosquera）的正選處子戰也交出高水準，阿仙奴真的很強大。」

前紐卡素門將基雲（Shay Given）則認為，這是阿迪達執教以來最強一屆陣容：「阿仙奴已經準備好再次衝擊英超冠軍。領隊要相信，球員也要相信。」