英超｜阿仙奴輕取森林 蘇比文迪梅開二度 歐聯征畢爾包前壯行色
撰文：陳智深
出版：更新：
國際賽期休息過後，英超重開，周六早場有阿仙奴主場迎戰剛換領隊的諾定咸森林。雖然兵工廠有下周中開鑼的歐聯作客畢爾包後顧，但仍以3：0擊敗森林。
主隊阿仙奴戰至17分鐘已出現壞消息，隊長奧迪加特觸傷肩膊舊患被逼退下火線，由尼華尼利入替。
不過阿仙奴繼續採取主動，換人後攻勢更見爽朗。至32分鐘，阿仙奴右路開出角球，森林球員頭槌解圍頂出禁區外，兵工廠中場蘇比文迪在峨嵋月頂半車身窩利抽射，一腳靚波穿過重重人馬在森林門將沙斯手頂入網，阿仙奴先開紀錄。
換邊後不足1分鐘，阿仙奴後衛卡拉科利後場大腳長傳至前場，伊比爾治伊斯二傳予約基利斯射入，兵工廠趁森林未站穩陣腳再下一城領先至2：0。
至79分鐘，後備入替托沙特傳中，蘇比文迪在門前力壓對方守衛頂入成3：0，個人梅開二度助阿仙奴拉開紀錄。最終阿仙奴以3球大勝森林，後者雖有新教頭上任但未能敲響勝鼓。
