英超｜森林宣布普斯迪高古接掌帥印　富豪班主：挑戰獎盃最佳人選

諾定咸森林周二（9日）正式宣布，前熱刺主帥普斯迪高古（Ange Postecoglou）接替被辭退的紐奴（Nuno Espirito Santo），成為新任領隊。



在國際賽期前的英超，森林以0：3不敵韋斯咸，球會其後宣布結束與紐奴的合作關係，歷時只有21個月。消息指多名球員對此感到意外，部分人更是身在外地，代表國家隊比賽時從隊友口中得悉消息。翼鋒赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）在社交媒體發文感謝紐奴：「我在你身上學到很多，也留下不少美好回憶，祝福你未來一切順利。」

赫臣奧杜爾在社交媒體發文感謝紐奴。（資料圖片/Getty Images）

希臘富豪班主馬連拿基斯（Evangelos Marinakis）則在聲明中強調，森林換帥的目標十分明確：「我們帶來一位具備冠軍履歷的教練，他在頂級賽事積累的經驗，以及希望與森林共同建立新格局的決心，令我們深信他是帶領球會邁向挑戰獎盃的最佳人選。」他續指，球會自升班以來持續發展，如今已進軍歐洲賽，「下一步就是要與最強對手競爭，普斯迪高古擁有這樣的能力。」

諾定咸森林宣布普斯迪高古成為新任主帥。（資料圖片/Getty Images）

現年60歲的普斯迪高古在去季帶領熱刺奪得歐霸盃冠軍，終結球會17年的錦標荒，但在英超卻僅排第17位，最終遭解僱。他在熱刺首季領軍時取得第5名，曾憑進取踢法廣獲讚賞，但隨後出現傷兵潮仍然堅持風格，亦令他受到批評。

普斯迪高古走馬上任後，將於周六（13日）領軍首次出戰，帶隊作客阿仙奴。