英超｜傳曼聯周中加插友賽「 搵真銀」　彌補缺席歐洲賽損失

曼聯今季無緣歐洲賽，主帥阿莫林（Ruben Amorim）曾聲言將有更多時間重建球隊，不過日前英國《太陽報》就報道，紅魔正考慮利用賽程空檔安排周中友賽，以增加財政收入。消息指，會方正在探討於海外舉行比賽的可能性，潛在對手包括AC米蘭、拉素、RB萊比錫及西維爾等同樣缺席歐洲賽事的球隊。



曼聯被指有機會在季中安排友賽增加收入。（資料圖片／Getty Images）

曼聯去季在英超僅排第15位，歐霸盃決賽又不敵熱刺，失去出戰今季歐洲賽的機會。當時有英國傳媒統計，包括歐霸冠軍、歐超盃及歐聯獎金，該場比賽價值高達1億鎊（約10.55億港元）。今季開始後不久，紅魔又早早在聯賽盃被乙組球隊甘士比淘汰，至聖誕前只有一場12月3日對韋斯咸的周中賽事，賽程相當疏落。據報曼聯高層視此為「空檔」，希望透過與其他球會安排半競賽性質的友賽，維持比賽狀態之餘，更可望帶來額外收益。

報道提到，如果能與AC米蘭在中東舉行比賽，收益或足以與季前海外之旅睇齊。曼聯今夏曾於亞洲行賺取約780萬鎊（約8228萬港元），一個月後赴美再接近賺得同等數目。據估算，若與AC米蘭合辦，曼聯能夠取得友賽收入的一半；如果是RB萊比錫或拉素等，分紅比例相信會更高。雖然金額無法與出戰歐洲賽的龐大收入相提並論，但仍被視為一個實際可行的方案，不過需要留意的是，這個消息暫時未獲其他媒體或球會官方確認。

與此同時，有指阿莫林亦有意仿效阿仙奴的做法，利用多出的休息時間舉辦短期訓練營，例如前往葡萄牙甚至是中東，藉此增加球隊的凝聚力。