伊沙克復出為瑞典披甲　首開腔談利物浦轉會：不是人人清楚整件事

今個夏天成為轉會窗主角的伊沙克（Alexander Isak），時隔逾100天復出賽場，為瑞典在世界盃外圍賽出戰。他後備落場18分鐘，未能扭轉敗局，瑞典作客0：2不敵科索沃。

賽後伊沙克打破沉默，首度談及今夏的轉會風波，從紐卡素球迷寵兒變公敵，他揚言：「不是每個人都清楚了解整件事」。



伊沙克復出仗，後備為瑞典上陣未能扭轉敗局。（路透社）

「明顯地不是每個人都清楚整件事」

伊沙克自5月底英超煞科戰為紐卡素上陣，便未再落場。他稱傷未隨隊到亞洲踢熱身賽，之後為轉會鬧出罷操風波，歸隊後亦只作獨自操練，整個夏天均未落場比賽。英超今夏轉會窗最後一天、他如願在9月1日以打破英格蘭紀錄的1.25億英鎊轉會費，從紐卡素加盟利物浦。

後備為瑞典上陣，是他首場復出的比賽，賽後他接受瑞典傳媒訪問，首度談及今夏的轉會爭議，對於紐卡素對他的敵意，他回應說：「明顯地不是每個人都清楚整件事，但那是另一天才去談論的事情。」

「成為利物浦球員，我很開心、很自豪」

口說不講，伊沙克還是忍不住分享感想，「這就是足球的一部分。我不能控制一切言論感文章，但我慶幸自己成為利物浦球員，這是我所渴望的，並為此感到快樂。」

他表示，「有很多東西可以討論，而且可以討論一段長時間。它可以是教育性的，而我對最終結果很滿意。」伊沙克說：「成為利物浦球員，我很開心，亦很自豪。我不想詳細談論或講太多那個處境，那是已完結的章節，但我從來沒有任何問題。」

他很高興一切在重回國家隊前已解決，「讓我可以再次專注踢足球」，他感言，「對我而言，這是個頗為新穎的情況，但你總是一直在學習，同時要為球場以外的事情提升心理質素。」