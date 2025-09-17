歐聯｜祖雲達斯補時入兩球　4：4逼和多蒙特　全數入球下半場產生

新一季歐聯（又譯歐冠）展開，首輪分組賽隨即上演了一場驚心動魄的「入球騷」，祖雲達斯與多蒙特在下半場火力全開，合共攻入8球，其中主場的祖雲在補時階段連入兩球，最終以4：4握手言和。



雙方在上半場互交白卷，多蒙特前鋒艾迪耶美（Karim Adeyemi）在52分鐘禁區外施射先開紀錄，才正式揭開大戰序幕。土耳其年輕中場基倫尤迪斯（Kenan Yildiz）11分鐘後以一記精彩遠射替祖雲達斯扳平，多蒙特隨即由尼美查（Felix Nmecha）再度領前，不過杜辛華荷域（Dusan Vlahovic）不足兩分鐘後再度追平，兩軍在5分鐘內炮製3個入球，踢成2：2。

歐聯 祖雲達斯4：4多蒙特。（Getty Images）

戰至74分鐘，恩古圖（Yan Couto）推進後勁射入網，多蒙特第三度領先；86分鐘賓斯拜尼（Ramy Bensebaini）操刀12碼射入，助多蒙特拉開至4：2。以為比賽塵埃落定之際，祖雲達斯展開瘋狂反撲，華荷域於94分鐘門前建功，他在96分鐘再傳中予萊特基利（Lloyd Kelly）頂入，最終逼和4：4。

這場比賽是歐聯史上第2次在半場出現8個入球，對上一次出現在去季，當時拜仁慕尼黑以9：2大勝薩格勒布戴拿模，同樣在下半場出現8個入球。

祖雲達斯主帥杜陀（Igor Tudor）賽後直言今場比賽是難以形容：「如何評論下半場入了8球的比賽？在足球比賽，未完場就是未結束，我們堅持相信自己直到最後。」至於多蒙特體育總監基爾（Sebastian Kehl）則認為球迷欣賞到一場精彩比賽：「兩隊下半場都表現出色，雖然結局令人有點遺憾，但我仍對球隊演出感到滿意。」