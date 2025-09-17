歐聯｜皇馬主場麥巴比12碼梅開二度　阿歷山大阿諾特5分鐘即傷出

新一季歐聯（又譯歐冠）分組賽展開，西甲班霸皇家馬德里在首場比賽於班拿貝出擊，以2：1反勝馬賽，球星麥巴比（Kylian Mbappé）憑兩球12碼成為贏波功臣；今夏加盟的阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）卻開賽僅5分鐘便因傷退下火線，或需休養一段時間。



比賽開賽不久，阿歷山大阿諾特一次傳球後隨即感到左腿不適，坐在地上示意換人，由卡華積（Dani Carvajal）入替。22分鐘，客軍馬賽憑格連活特（Mason Greenwood）妙傳添莫菲韋亞（Timothy Weah）射入，先開紀錄。僅6分鐘後，干度比亞（Geoffrey Kondogbia）在禁區犯規，麥巴比操刀射入替皇馬追平。

阿歷山大阿諾特僅5分鐘便退下火線。（Getty Images）

下半場形勢仍然緊湊，卡華積（Dani Carvajal）在72分鐘與對方門將爭執中「頂頭鎚」被逐，皇馬要以10人應戰。不過去到81分鐘，雲尼斯奧斯（Vinícius Júnior）一次走位突破，對方落腳鏟球後皮球擊中左手手臂，皇馬再獲12碼機會，麥巴比冷靜射入，最終鎖定勝局。

卡華積使出「施丹頭槌」被逐離場。（Getty Images）

梅開二度的麥巴比賽後強調，這場勝利體現出皇馬「歐聯精神」，他表示：「今晚十分困難，我們少打一人，但仍然在班拿貝證明可以擊敗任何對手。」至於賽事末段的12碼，麥巴比承認手球判決是一個複雜問題，「對我來說這是個12碼，我明白有些人並不同意。我們所有人都對這有點困惑，但裁判說這是12碼，我就只是負責射入。」

麥巴比憑12碼梅開二度，帶領皇馬反勝。（Getty Images）

至於退下火線的阿歷山大阿諾特，西班牙傳媒指出應屬腿筋傷勢，預料需休養一段時間，有可能錯過英格蘭10月至11月的國際賽期，能否趕及11月5日的歐聯小組賽，作客晏菲路球場倒戈利物浦亦頓成疑問。這位26歲的英格蘭右閘今季在皇馬尚未站穩正選，今次受傷無疑是個沉重打擊。