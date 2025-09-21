英超｜般奴費南迪斯200場里程碑建功　兩個熱血場面展現隊長價值

曼聯在英超主場以2：1險勝車路士，隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）在代表紅魔的第200場比賽攻入第100球，再創里程碑。



英超 曼聯2：1車路士。（Getty Images）

開賽不久，曼聯因對方門將山齊士被逐而取得人數優勢，般奴先開紀錄，是他為球會射入的第100球，為勝利奠定基礎。不過，真正展現其隊長價值的，還有比賽尾段的兩個畫面：戰至完場前7分鐘，他由車路士隊長列斯占士（Reece James）腳下搶得球權，一口氣推進40碼直搗黃龍，雖然最後被救出，但般奴面向西看台Stretford End高呼三聲「Come on」，盡顯對勝利的渴望；及後被調離場時，他並未有鬆懈，而是坐在場邊屏息注視，直至比賽結束才徹底鬆一口氣。

般奴賽後坦言，里程碑入球固然難忘，但真正追求的只有下一場比賽：「我為這兩個重要的里程碑感到自豪，但這從來不是我的目標，我唯一想的就是踢好下一場。」

英超 曼聯2：1車路士。（Getty Images）

領隊阿莫林亦毫不吝嗇讚賞愛將：「他值得所有掌聲。即使有時未必處於最佳位置，但他總會在任何情況下盡力令球隊變得更好。這就是隊長的價值。我認為他還能踢得更好，當然球隊每個人也一樣。」他更直言：「這個人值得寫入球會歷史，不單是因為他個人的表現，更是因為球隊在他帶領下所取得的成就。」

英超 曼聯2：1車路士。（Getty Images）

般奴一直主宰曼聯的進攻命脈，但他亦多次被批評防守不力導致球隊失球，在球場上的暴躁情緒亦屢受批評，今年夏天傳出沙特球會有意高價羅致他，不少評論都認為般奴在奧脫福的時間已進入倒數階段。不過，從今場的表現和舉動，足以反映他依然全心投入，無論場內場外都肩負起隊長責任。對於重建中的曼聯而言，般奴的存在或許仍是不可或缺的核心。