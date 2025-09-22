英超｜馬天尼利連續兩場做後備奇兵　表明想踢足全場但信任阿迪達

阿仙奴在昨晚（21日）的英超大戰主場以1：1逼和曼城，巴西翼鋒加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）再度以「後備奇兵」身份發揮關鍵作用，補時階段建功為球隊搶回一分，他賽後坦言肯定是希望做正選，但完全信任領隊阿迪達（Mikel Arteta）的部署。



英超 阿仙奴1：1曼城。馬天尼利補時為兵工廠扳平。（Getty Images）

客隊曼城在上半場由夏蘭特（Erling Haaland）反擊建功，及後哥迪奧拿選擇退後防守，掌握控球的阿仙奴卻遲遲無法扳平，戰至補時終憑馬天尼利走位接應長傳，趁門將基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）出擊封位時施展笠射，為兵工廠搶回一分。

這已是馬天利尼今周第二度後備登場後有直接貢獻 ── 周中在歐聯擊敗畢爾包，他亦曾入波兼交出助攻，當時阿迪達以欖球概念的「終結者」去形容他及李安度杜沙特（Leandro Trossard），今仗在80分鐘獲派上陣後僅僅觸球5次，但就攻入關鍵一球。

「我當然希望每場都踢足90分鐘，但領隊知道自己在做甚麼。我能做的，就是盡力幫助球會。」馬天尼利賽後強調，自己只專注於把握上陣機會。他承認不想長期坐冷板凳，但表明全隊上下都信任阿迪達的決定。

英超 阿仙奴1：1曼城。馬天尼利賽後與曼城門將當拿隆馬惺惺相惜。（Getty Images）

前阿仙奴射手禾確特（Theo Walcott）則點出馬天尼利的態度是關鍵：「他可以選擇怨天尤人，但他決定努力爭取，將憤怒化為力量，向阿迪達顯示自己是值得信任的。」

另一方面，阿仙奴今仗排陣依然引來質疑，阿迪達以蘇比文迪（Martin Zubimendi）、迪格蘭賴斯（Declan Rice）及米基爾馬連奴（Mikel Merino）組成中場，踢法被指偏向保守，上半場無法創造太多進攻機會。阿迪達對此回應稱：「這種批評太草率了，我們十分清楚想做甚麼，而且完全主導了比賽。」他強調球隊在換人後加強攻勢，最終也得到回報。

英超 阿仙奴1：1曼城。（Getty Images）

阿仙奴連續兩場靠後備球員改寫戰局，已初步顯示出陣容深度加強的好處，各個球員都要準備好競爭正選席位，或許會成為球隊今季的新常態。