英超︱新特蘭10人應戰落後下搶回1分　維拉今季尚未開齋墮降班區

英超周日賽事新特蘭主場對阿士東維拉，新特蘭33分鐘已經打少一人，這支升班馬10人應戰下竟能在落後一球劣勢中扳平，今季5戰2勝2和1負，持續位列聯賽榜上半版。反觀上季晉身歐聯8強的阿士東維拉，聯賽尚未開齋，5仗只得3分已跌至第18位。

同時舉行的另一場賽事，般尼茅夫0：0賽和紐卡素後，5戰累積10分，在阿仙奴對曼城的賽事進行前，暫時升上第3位。



英超︱維拉終靠守將卡殊攻入今季首球，可惜依然未能贏波。（路透社）

維拉開季慘淡5仗未嘗一勝 「鋒無力」惹憂慮

阿士東維拉在艾馬利接手下成為英超聯賽黑馬之一，前季得第4名獲得歐聯資格，這位西班牙教頭領軍上季晉身歐聯8強。可惜英超只得第6名，剛錯失歐聯資格，今季受制英超財務公平條款，在轉會市場綁手綁腳，賣出年輕中場積及藍斯（Jacob Ramsey）後，只買入前鋒古斯辛特（Evann Guessand），並從利物浦借入哈維艾利洛（Harvey Elliott），從曼聯借入查頓辛祖（Jadon Sancho），免費簽入中堅連迪路夫（Victor Lindelöf）。

當然最重要的是，關窗前門將馬天尼斯最終留隊。然而維拉開季表現低迷，首仗0：0賽和紐卡素，繼而作客0：1不敵賓福特，「最傷」的是主場0：3大敗予水晶宮，之後作客愛華頓再次踢成0：0，今季聯賽頭4仗未嘗一勝並無入球。陣中王牌、英格蘭國腳奧尼屈堅斯今季突然表現嚴重倒退，前線頻頻失機。

新特蘭33分鐘10人應戰 落後一球扳平韌力驚人

今仗作客新特蘭，原是維拉打開勝利之門的好機會，而且33分鐘新特蘭便因守將雷尼度（Reinildo Mandava）遭馬特卡殊踢跌倒地後，雙腳踢高報復對手領紅牌被逐而10人應戰。維拉戰至67分鐘終由卡殊射進今季第一球，可是他們在大好形勢下未能笑到最後。

新特蘭落後下未放棄，75分鐘趁維拉未能解圍，格列沙加為隊友送上助攻，伊斯多（Wilson Isidor）為黑貓攻入扳平入球，新特蘭順利保持1：1戰果。維拉空有72%控球，12次射門反較新特蘭少兩次，多踢一人並領先一球優勢中仍未能全取3分。

英超︱艾馬利陷入帶領維拉以來最艱難時期。（路透社）

光明球場威力龐大 英超主場3戰未輸過

新特蘭今季重返英超，開季前不獲看好能護級，頭5場聯賽意外獲2勝2和1負，球隊實力平庸，韌力卻相當驚人，尤其光明球場的主場威力強大，3場主場賽事貢獻2勝1和，隨時成為黑貓今季成功護級的最強武器。

至於阿士東維拉聯賽尚未開齋，5仗只得3分，已跌至第18位的降班區，艾馬利必須盡快想出解決辦法。

英超︱新特蘭在維拉身上取得的這1分，感覺猶如贏波一樣開心。（路透社）

般尼茅夫繼續閃耀 賽和紐卡素暫升第3

比起韌力和鬥志強大的新特蘭，伊拉奧拿領軍的般尼茅夫今季表現繼續亮眼，一開季已幾乎令榜首的利物浦失分，繼而先後擊敗狼隊、熱刺和白禮頓，今仗對另一支歐聯球隊紐卡素亦佔盡上風，11次射門幾乎是對手3倍，亦有57%控球，最終踢成0：0看來是更「唔抵」的一方。

般尼茅夫5戰3勝1和1負已累積10分，阿仙奴對曼城開賽前一度升上第3位。